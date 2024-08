Kenny, exmentora de Alejandra Guzmán, arremete contra Luis Enrique en polémica por su paternidad

En medio de la batalla legal entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna por el tema de la paternidad del hijo de ella, Kenny Avilés, quien en su momento fue gran amiga y socia de Alejandra Guzmán, arremetió fuertemente contra el hermano de su colega.

Recordemos que Luis Enrique aseguró que no era el padre biológico del hijo de Mayela. Por supuesto, la empresaria negó este señalamiento y ha estado luchando para que su expareja se someta a una prueba de ADN.

Tras casi un año, el pasado 19 de agosto, por fin se llevó a cabo la primera de las dos pruebas de paternidad que solicitaron Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ante el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX.

El 20 de agosto se realizó la segunda y tendrán que esperar 10 días hábiles para saber los resultados, los cuales comprobarán si Luis Enrique es o no el padre biológico del hijo de Mayela.

En este martes de TVNotas, Luis Enrique Guzmán nos platicó cómo ha vivido la batalla legal en contra de Mayela Laguna y explica las razones por las que considera que no es el padre biológico de su hijo. Checa toda la información aquí.

Kenny Avilés se va en contra de Luis Enrique Guzmán

En medio de todo esto, la fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’ opinó de este tema y expresó que Luis Enrique debería amar al hijo de Mayela, sin importar si los une un lazo de sangre o no, pues lo vio nacer y convivió con el pequeño durante mucho tiempo.

“O sea, si ya educaron a ese bebé como su hijo, pues creo que no hay problema. Qué pen…, el niño ¿qué culpa tiene? La verdad” Kenny Avilés

La artista mencionó que, si bien desde hace muchos años que está distanciada de Alejandra Guzmán y jamás fue cercana a Luis Enrique, le aconsejaría al ex de Mayela que dejara de ser tan “tonto”.

¿Kenny Avilés cree que Alejandra Guzmán estuvo borracha en su reciente encuentro con la prensa?

Durante la conversación, la cantante habló sobre los rumores que apuntan a que Alejandra Guzmán estaba “pasada de copas” durante su más reciente encuentro con la prensa.

En palabras de la rockera, su excorista sí estaba “borracha”, sugiriendo que Alejandra seguía teniendo problemas para controlar la bebida.

“Pues no más, la vi que estaba bien borracha y me dijeron que ya no tomaba y dije ‘consejos’ sí se veía ped..., pero así es ella, no sé qué les sorprende, si toda su vida ha sido así, pues me vale… su vida, cada quien su vida”, manifestó.

Para finalizar con el tema, sostuvo que Alejandra es una persona sumamente agradable cuando “está sobria” y señaló que, hasta ahora, no comprende la razón por la que su colega se alejó de ella. No obstante, cree que, probablemente, se debió a “celos profesionales”.

