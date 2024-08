¿Frida Sofía habría intentado quitarse la vida? Esto dice audio filtrado en el que se oiría a Mayela Laguna

En las últimas semanas, el nombre de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, ha generado gran controversia. Recientemente en ‘Chisme no like’, presentaron unos audios en los que se escucharía a Mayela, los cuales habrían sido filtrados por una amiga cercana a Laguna. En estos audios, la voz que sería de Mayela hace fuertes declaraciones sobre Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

La voz que se escucha aforma que Frida habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones. Ademas, asegura que fue ella quien le presentó al abogado que ayudó a la influencer en su demanda contra su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso.

En el audio, supuestamente Mayela relata que presenció estos intentos de quitarse la vida por parte de Frida Sofía y que decidió ayudarla en ese momento.

Hasta el momento, ni Frida Sofía ni Laguna han hecho declaraciones al respecto, pero el contenido compartido por ‘Chisme no like’ ha generado preocupación sobre la salud mental de la hija de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía / YouTube: Univision y Alejandra Guzmán

¿Qué dice el audio en el que supuestamente Mayela Laguna habla sobre Frida Sofia?

“Está aquí y no me ha buscado se me hace muy mal porque yo estuve un año escuchándola desde la mañana y yo aquí. Escuchándola todo lo que me decía, dos veces se intentó su.1c.1d4r enfrente de mí, evité que lo hiciera (…) y está aquí (CDMX) y no me busca, se me hace terrible”, supuestamente dice Mayela en el audio filtrado.

En ese mismo material, Laguna expresaría su frustración y enojo hacia Frida Sofía, con quien, según dice la voz que se escucha, ha mantenido una relación cercana pero complicada. Según la presunta voz de Laguna, no solo le confió sus problemas personales, sino que también estuvo presente durante esos difíciles momentos.

El audio también dejaría en evidencia la creciente tensión entre ambas, ya que la voz que se dice que es de Laguna expresa su frustración por la falta de contacto de Frida Sofía tras su regreso a México, a pesar de que tenían pendiente realizarse pruebas de ADN para confirmar la paternidad del hijo de Laguna y Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna está separada de Luis Enrique Guzmán desde el 2022

“Todo el tiempo jurándome que nos íbamos a hacer la prueba y está aquí y no me busca, pero a mi abogado sí, porque es el abogado que yo le presenté”, comenta presuntamente Mayela Laguna en el audio filtrado que se le atribuye.

Además de estas revelaciones, el contenido filtrado pondría en evidencia otras supuestad preocupaciones de Laguna. La voz que se oye dice que Frida Sofía es ingrata, pues supuestamente le presentó al abogado que la ayudó en sus problemas legales en México.

Frida Sofía no ha reaccionado

Hasta el momento, Frida Sofía no ha hecho ninguna declaración pública en respuesta a estas afirmaciones.

Frida Sofía será parte de Mira quien baila / Instagram: @miraquienbaila

Mayela Laguna vs. Silvia Pinal: Filtran audio en el que ¿le deseó la muerte?

Cabe destacar que hace unos días, se filtró un polémico audio en el Mayela Laguna habría deseado la muerte de Silvia Pinal con el fin de influir en el caso de la prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán a su favor.

La ex del hijo de Silvia confirmó que era su voz y explicó, se trata de una conversación telefónica de casi dos horas que mantuvo con una amiga, quien luego la traicionó al vender la grabación a un programa de espectáculos que supuestamente editó los audios para hacerla quedar mal.

