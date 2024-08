¿Sabine Moussier sí se sintió hostigada por Sian Chiong en LCDLFM? Ella responde

Sabine Moussier, quien se convirtió en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México’, se sinceró sobre su sentir ante las supuestas conductas inapropiadas de Sian Chiong, quien también forma parte del team ‘Tierra’.

En los últimos días, muchos internautas han señalado en redes que notaron que el cubano presuntamente habría tenido comportamientos inadecuados con la actriz y también con Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Según un reconocido programa de Grupo Formula, a raíz de esta situación, la venezolana habló con la producción para que le pusieran un alto al actor.

Sabine Moussier reconoce que Sian Chiong sí tuvo malos comportamientos con ella

En una reciente entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, la villana de telenovelas expresó su molestia ante “la falta de respeto” que sufrió de Sian Chiong.

Si bien admitió que nunca sintió que se le acercaba de manera inapropiada, señaló que, en diversas ocasiones, le llegaba a dar b3..s0s en el cuello o le p3..ll¡zc4ba el tr@.53ro.

“Claro que no está bien y eso de que me arr¡...mó, me lo dijo mi hija, pero llegaba y el b3...50 acá (en el cuello) Me ag@..rraba ¿no? O me p3ll¡zc4ba la p0..mp4. Cuando me hizo así, yo de ¡ay! Porque claro que no está bien”. Sabine Moussier

Pese a que no quiso ahondar mucho en el asunto, manifestó que lo sucedido con Sian y las situaciones “toxicas” que se viven en cuarto ‘Tierra’ eran sumamente lamentables. No obstante, nunca pensó en pasarse a ‘Mar’, pues quería mantenerse leal a su equipo.

“No está bien lo que está pasando en cuarto tierra y no está bien la manipulación. No está bien nada. Es lamentable lo que está pasando. No me sentía a gusto. No me salí porque me gusta ser leal”, dijo.

sabine hablando del acoso por parte de sian. lo dije muchas veces, prácticamente todos los días la tocaba así a pesar de que varias veces le pidió que se calmara y recordemos que ese wey sigue adentro y sigue teniendo esas actitudes con las mujeres#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/yZLhcHiXrA — mel (@cecisuxc) August 27, 2024

Sabine le dedica un contundente mensaje a Adrián Marcelo

La actriz no solo se sintió molesta por lo ocurrido con Sian, también manifestó su decepción ante los comportamientos de Adrián Marcelo dentro de ‘La casa’.

En una transmisión para TikTok, Sabine admitió haber estado “equivocada” al “guardar a Adrián en su corazón”, por lo que advirtió que, en cuanto salga de la casa y su contrato se termine, lo recibirá con una contundente c4ch3tada.

“Voy a esperarme a que se termine todo esto, a que se termine mi contrato y algún día te voy a encontrar en la calle y no te voy a dar un b3..50, te voy a dar una cachetada que vas a recordar el resto de tus días”, indicó.

