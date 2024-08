LCDLFM: Sabine Moussier cuestiona por qué la producción “no enseña cosas” que hacen Gala Montes y Briggite

Pese a que ya salió de ‘La casa de los famosos México’, Sabine Moussier continúa dando de qué hablar. Durante la más reciente gala del programa, la actriz lanzó una seria acusación en contra del team ‘Mar’.

Todo comenzó cuando abordaron la crisis de ansiedad que tuvo Arath de la Torre durante la noche de eliminación, a raíz de las declaraciones que Adrián Marcelo hizo en su contra.

Ante esto, Sabine afirmó que el conductor solo estaba “actuando” para ganarse el favor del público. En respuesta a esta acusación, René Franco la confrontó y le preguntó si ella también “hizo lo mismo” durante su estancia.

La actriz, con evidente molestia, reveló que, en ocasiones, fingía para quedar bien: “Actué algunas veces, pero yo no felicitaría a Arath”, señaló.

Sabine Moussier asegura que la producción “oculta cosas”

Si bien el ambiente se tranquilizó por un momento, al hablar de Adrián Marcelo y la actitud que tomó tras lo sucedido, Sabine dio a entender que la producción solo mostraba “lo malo” del regiomontano”.

De acuerdo con la celebridad, Briggitte Bozzo y Gala Montes también han hecho y dicho cosas polémicas, pero las “ocultan”. Aunque no dio más detalles, exigió que mostraran las cosas controversiales de las chicas ‘Mar’.

“No están enseñando muchas cosas. Yo no entiendo porque no enseñan cosas que hace Briggitte, cosas que hace Gala”. Sabine Moussier

Pese a que todo apuntaba a una fuerte discusión entre Moussier y los panelistas, al final todo se calmó y el programa siguió con normalidad. Sin embargo, las declaraciones de la famosa no pasaron desapercibidas y la gran mayoría de los internautas le recordaron la forma en la que se llegó a expresar de sus compañeras.

“Sabine sin saber que no han sacado cuando dijo ‘cuarto de las pr0s.t...’”, “Primero limpia tu reputación y tu imagen querida, es mejor callar cuando no se tiene nada bueno que decir”, “Pues que exhiba las de ella igual”, “Le tiene envidia a Briggitte y Gala”, señalaron algunos usuarios.

Sabine Moussier admite que el cuarto ‘Tierra’ es “toxico”

Tras su participación en la gala, Sabine fue entrevistada en ‘Todo para la mujer’. En la plática, señaló que “había pura maldad” en el cuarto ‘Tierra’, independiente de los problemas que hubo con team ‘Mar’.

“Lo que había allí era maldad y yo no me daba cuenta. No está padre lo que está pasando. La manipulación y las cosas de las que apenas me voy enterando, lo impactante que fue ver todo eso”, indicó.

Por si esto fuera poco, durante su reciente invitación al programa ‘Cuéntamelo ya’, pidió disculpas por su comportamiento y aseguró que, en su momento, hablará de frente con los participantes a los que cree haber afectado.

