¿Arath de la Torre abandona LCDLFM tras crisis de ansiedad? Su esposa responde

Muchas emociones se vivieron en la más reciente gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’. Todo comenzó cuando Adrián Marcelo afirmó que Arath de la Torre no debería estar en el reality, pues no tenía “necesidades económicas”.

Si bien el presentador le respondió de forma tranquila que no lo conocía lo suficiente para “juzgarlo”, al estar en el famoso zoom y ver un video de sus hijos, se quebró y expresó que quería salirse del concurso, pues estaba harto de los “juegos sucios”.

Aunque lograron calmarlo, tras lo ocurrido ha surgido el rumor de que el también actor sí abandonará el reality. En redes sociales, muchos internautas han comentado que las pertenencias de la celebridad “han desaparecido”.

Incluso, algunas cuentas especializadas en el programa han especulado que la salida del famoso se anunciaría de manera oficial el próximo miércoles 28 de agosto.

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, habla sobre el ataque de ansiedad del actor

En medio de todo esto, Susy Lu, esposa de Arath, fue entrevistada en ‘Sale el sol’. Durante la plática, expresó haberse sentido muy “frustrada y triste” al ver a su pareja en plena crisis de ansiedad.

“Fue un momento muy fuerte. Estaba totalmente roto. Era una crisis de ansiedad y un colapso nervioso. No era actuación. Ver a sus hijos fue lo que terminó de romperlo. Los niños estaban muy nerviosos” Susy Lu

Asimismo, resaltó que Adrián Marcelo ya “trae de su puerquito” a Arath, recordando que, en múltiples ocasiones, el regiomontano ha dicho que hará de todo para sacarlo del concurso, sin importar si eso significa romper las reglas.

“Se ha estado conteniendo mucho (Arath). Este señor (Adrián) ya se ha dado a la tarea, como diría mi abuelita, ya lo agarró de su puerquito. Ya se dio a la tarea de querer que explote. Es su coraje, que no lo ha logrado. Él ha dicho que quiere que explote”, indicó.

¿Arath abandona el concurso?

Durante la conversación, Susy Lu fue cuestionada acerca de la posibilidad de que Arath abandone el concurso, a raíz de toda la “presión” que estaría viviendo por culpa de Adrián Marcelo.

“Los escuché hasta ahorita (los rumores) a las 4 am que me desperté. La verdad no sé, a mí no me han dicho nada, me imagino que ya sabría (en caso de que fuera verdad). Yo quisiera que él supiera el cariño que le tienen”, manifestó.

Para finalizar, declaró que, pese a su deseo de ir a gritarle a su esposo, no podía hacerlo, pues la producción mandó un comunicado a las familias de los concursantes para notificarles que, si lo hacían, habría un castigo de por medio.

