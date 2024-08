Gala Montes y Agustín Fernández no pierden el tiempo y protagonizan picante momento en la suite de LCDLFM

Agustín Fernández, integrante del team ‘Tierra’, salió victorioso de la prueba del líder de la semana tras un enfrentamiento contra Adrián Marcelo.

En esta ocasión, los participantes tuvieron que retirar ladrillos de una pared similar al juego de ‘Jenga’, con la cantidad de piezas a extraer determinada por un dado gigante. ¡Agustín logró vencer a Adrián Marcelo!

Sin embargo, lo que sorprendió a televidentes y usuarios fue que ‘la Jefa’ anunció que Agustín no solo disfrutaría de la suite, sino que también tendría siete acompañantes, uno diferente cada día. Un sorteo determinó quiénes serían sus compañeros: Gala, Gomita, Ricardo, Arath, Mario Bezares, Sian, y Karime serán los afortunados que compartirán la suite con Agustín durante la semana.

Habrá 7 acompañantes para Agustín en la suite, uno por día según el azar.

Agustín Fernández pasa la noche con Gala Montes tras ganar la prueba del líder

Como lo indicó el orden en el sorteo, Gala Montes fue la primera participante en acompañar al argentino en su primera noche en la suite del líder. ¿Hubo fuego?

De inicio, Gala se mostró impactada por los lujos de la suite, ya que es la primera vez sube. ¡Disfrutó todo!

Todo se tornó relajado entre ambos habitantes, hasta que llegó la hora de dormir. Aunque Montes quería pasar un rato ameno con unas copas de vino junto a Agustín, la producción le negó esta opción. Esto debido a que está bajo tratamiento médico. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que pasaran una gran velada.

Cuando las luces estaban apagadas, ambos sacaron a relucir la gran química y no dudaron en mimarse.

¡Todo se encendió! Gala y Agustín protagonizaron un momento rodeado de chispas. Decidieron descansar y durmieron abrazados.

Sin duda, estas imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales. Rápidamente, llovieron reacciones de internautas. Aseguraron que Gala Montes y Agustín Fernández no perdieron el tiempo. Sin embargo, hubo quienes reprobaron que la actriz cayera en las garras del argentino, pues esperan que no salga lastimada. ¿Lo pasarán en la noche de película?

Recordemos que Gala Montes y Gomita han mostrado una fuerte rivalidad. Esto debido a que a ambas les interesó Agustín Fernández. ¿Habrá pleito?

