Revivieron los 80 con integrantes de Parchís, Microchips, Chamos y Kenny y los Eléctricos en el Lunario

El grupo tamaulipeco Código Zero tuvo una cita con la nostalgia 6 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional con el show: La Culpa es de los 80’s, Segunda Parte.

Artistas Icónicos de los 80’s

A este show se suman algunos de los artistas icónicos de la época, entre ellos:

Kenny y Edgar de Kenny y los Eléctricos

Tino Fernández y Frank Díaz (la ficha roja y la azul, respectivamente)

Los Chamos: Gabriel Fernández, Walter y Winston Márquez

Ricardo Villa, Luis de Llano Jr., Jessica Herreman, Ana Borrás y Jorge Mercado de Microchips

Estos artistas nos transportarán de vuelta a la época de los neones y los walkmans.

Repertorio del show ochentero

“El repertorio del show incluye los éxitos de Código Zero y versiones especiales de los clásicos de rock en español de los 80’s. Por su parte, los invitados especiales presentan versiones únicas de los temas que hicieron historia”.

Entrevista con Tino Fernández, la ‘Ficha roja’ de Parchís

Platicamos con Tino Fernández sobre su participación en este evento:

“Mi participación es en solitario. Con Código Zero nos hicimos amigos porque el fundador del grupo, Hervey, que toca rock puro, tuvo las primeras inoculaciones musicales con “Hola Amigos” de Parchis. Siempre tuvo ese pozo de gratitud por abrir la puerta al mundo de la música. A los 8 años, hizo un viaje con su madre, trató de localizar por internet a una ficha y encontró a Frank. Le dijo que le gustaría que le grabara una canción que había compuesto, una para él y otra para mí. Yo le dije que no conocía sus dotes artísticas y que antes de decir que sí tenía que escucharlo. Cuando escuché la maqueta me gustó mucho y la grabamos. La canción es: “He vuelto” que voy a presentar en el Lunario. Son 6 canciones: 2 de Parchis, 1 de solista y dos adaptaciones de canciones que me gustan mucho”.

La Culpa es de los 80’s, Segunda Parte, ya se presentó en Monterrey y Torreón.

