Juan Pablo Manzanero organiza concierto “Artistas por Yucatán, siempre por ayudar” en pro de niños con cáncer

Durante la temporada navideña se organizan varios eventos a beneficio de quienes más lo necesitan. Así, Juan Pablo Manzanero, hijo del fallecido Armando Manzanero, nos habló sobre el concierto que organizó en su natal Yucatán en apoyo a los niños con cáncer.

Un concierto benéfico en el Teatro Armando Manzanero

“Este 8 de diciembre, en el teatro Armando Manzanero, que no es nuestro sino solo lleva el nombre de mi papá, vamos a hacer un concierto a beneficio, ninguno de los artistas está cobrando. Hace tres semanas y media se nos ocurrió trabajar a partir de la música, porque todos los años recaudamos ropa, comida, juguetes para las entidades de bajos recursos y esta vez dijimos: Vamos con los niños con cáncer, para hacer esta buena causa, empezar a trabajarla y no soltarla. Yo que soy papá de 5 hijos, tener un hijo sano es la bendición absoluta de la vida, y no solo decir: pobres los otros sino vamos a llevarles sonrisas, que nuestros hijos aprendan a dar, que se les haga una vocación, que a la larga también puedan trabajar en fundaciones, no solo los niños, también los adultos mayores, que muchas veces están olvidados y nos dieron tanto amor y aprendizaje, por lo menos esa es mi vocación desde hace muchos años. Hay muchas necesidades en la vida”.

Podría gustarte: Maluma regresa a México en 2025 con su gira '+Pretty +Dirty’; ¡precios, fechas y todo lo que necesitas saber

Armando Manzanero organiza concierto benéfico / Cortesía

No te pierdas: Yuri revela la verdad detrás del fin de su gira con Cristian Castro: “Él quería más dinero”

Llevando juguetes a la Asociación Sueños de Ángel

“Mi hermana Malena me contactó con la Asociación Sueños de Ángel donde trabajan con 90 niños. Los apoyan económicamente, en las quimioterapias, las diálisis. Nada más le hablé y le dije: queremos regalar juguetes y me dijeron: bienvenido, muchas gracias”.

“Con la venta de boletos se van a comprar juguetes, y los que no puedan ir, que quieran llevar algo al teatro Armando Manzanero aquí en Mérida, que puedan donar un juguete, será bien recibido hasta el 15 de diciembre. Queremos invitar a los papás que puedan ir directamente con sus hijos a la Asociación, para sensibilizar al niño, que vean como pueden dar una sonrisa a una persona ajena y te mueva el corazón, tener esa semilla sembrada”.

Talento heredado y apoyo familiar

“Los cantantes que participan son: María Medina, David Cavazos, Gina Osorno, Lea Garza, Lúa Kala, David Ceballos y también mi hijo Dorian que ya está haciendo su música, ya tiene 18 años y está empezando a hacer su disco. Es muy bueno. Compone muy bonito”.

Dorian Manzanero, nieto de Armando Manzanero / Cortesía

¿Se hereda el talento? “Te puedo decir que mi papá le regaló su piano, se lo autografió, se lo dio desde chiquito, ya le había echado el ojo, solo estamos apoyando su vocación. Gracias a Dios no está cantando reguetón, con todo respeto, porque el ritmo es muy lindo pero las letras las sentimos muy ofensivas hacia la mujer. Él canta canciones de amor. Productores que conozco ya le están echando el ojo. Reyli, muy amablemente lo invitó a trabajar con él, a hacer canciones. Está muy bien arropado. Él es como el tío que no conoce, pero siempre ha estado al pendiente de él. Cuando nació, nos regaló pañales por un año”.

“A mí no me gustaría trabajar con Dorian porque creo que no hay un hijo que le haga caso a su papá, la adolescencia absoluta, y está bien porque a lo mejor los papás lo queremos encasillar o guiar de una manera que no sea libre y él realmente necesita volar al 100%”.

Mira: Carín León en el Estadio GNP por casi cuatro horas deslumbró con colaboraciones: Pepe Aguilar, Maluma, otras