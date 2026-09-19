Mario Bezares perdió su casa por presunta estafa de su amigo, así fue el momento según su familia: VIDEO

En una historia que pocos conocen, han revivido la vez que Mario Bezares fue presuntamente estafado y hasta perdió su casa debido al supuesto mal actuar de su amigo. El momento se hizo viral y causó indignación entre internautas y seguidores del conductor.

Mario Bezares fue estafado por persona cercana / Rede sociales

¿Cuándo fue la presunta estafa a Mario Bezares?

Durante su participación en La casa de los famosos México, Mario Bezares compartió uno de los episodios más difíciles de su trayectoria; una estafa, misma que derivó de una complicada situación económica.

A raíz de estas declaraciones, su esposa, Brenda Bezares, y sus hijos, Alan y Alejandro, decidieron contar en 2024 más detalles sobre lo ocurrido a través de su canal de YouTube:

Se lo llevaron al baile, lo estafaron, perdió mucho dinero. Brenda Bezares

No dijeron con exactitud cuándo ocurrió esto , se calcula que en 2022, pero la estafa terminó ocasionando que perdiera el patrimonio de él y su familia. ¿Qué pasó después?

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Brenda Bezares y Mario Bezares tuvieron problemas económicos / Redes sociales

¿Cómo fue la estafa a Mario Bezares y su familia?

De acuerdo con las declaraciones de Brenda Bezares y sus hijos, los hechos ocurrieron algunos años atrás, cuando Mario Bezares habría aceptado fungir como aval de un negocio debido a la confianza que tenía en una persona cercana.

Sin embargo, la situación habría dado un giro inesperado cuando dicha persona presuntamente dejó de cumplir con los pagos y desapareció. Al haber firmado como aval, Mario habría quedado obligado a responder por la deuda:

El problema de la estafa… Federico y Alberto Carrillo, si los encuentran, díganles que le deben a Mario Bezares lo de la casa del diente. Hijos de Mario Bezares

Por su parte, Brenda explicó que Alberto Carrillo ya habría fallecido, mientras que Federico se encontraría desaparecido de su entorno. No obstante, hasta ese momento, la familia no había presentado públicamente documentación que permitiera corroborar todos los detalles de sus señalamientos:

Fíjate lo que equivale ser aval. Solo por ser aval de una persona, y se escapó y se lo llevó al baile. Pienso que eso lo trajo para abajo, y por eso él no era como siempre. Brenda Bezares

Estas acusaciones surgieron en 2024, pero se han retomado en redes sociales en fechas recientes. Hasta ahora, no se sabe si vayan a tomar acciones legales en contra del presunto deudor.

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¿Qué hizo Mario Bezares con el premio de La casa de los famosos México 2026?

La funa para Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, llegó cuando el conductor decidió entregarle íntegramente el premio de cuatro millones de pesos a ella, situación que no fue bien recibida en redes sociales.

Este tema fue retomado durante la participación de ambos en el reality ¿Apostarías por mí?, y Brenda mencionó:

Cuando me dio los 4 millones de pesos me vino toda la funa… que si le voy a quitar su dinero, que si me aprovecho, que si quiero subirme a su fama. Yo no pelo. Brenda Bezares

Cuando fue cuestionada sobre el destino del dinero, Brenda no ahondó en detalles, solo aclaró que se trató de una “inversión”, no se sabe si en inmuebles, empresas u otras cosas.

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