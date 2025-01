Mario Bezares revela su estrategia en “La casa de los famosos México”, ¿Trampa?

A pocos meses del final de la segunda temporada de La casa de los famosos México, Mario Bezares, el apodado “Mayito”, sigue siendo tema de conversación por sus impactantes confesiones sobre su paso por el programa.

En una entrevista reciente con el influencer Luisito Rey, Bezares no se contuvo al hablar sobre su estrategia, las críticas que recibió y su peculiar manera de encarar los desafíos del encierro.

Instagram

La victoria de Mario Bezares y su opinión sobre los detractores

El carismático conductor dejó claro que no fue casualidad su victoria en el popular reality. Durante la entrevista, Bezares respondió a preguntas provocadoras, entre ellas una actividad que lo llevó a elegir entre “casarse” o “matar” a diferentes figuras del medio. Al referirse a Adrián Marcelo, quien también participó en el show, “Mayito” no dudó en lanzar una pulla que dejó a muchos hablando.

“Siempre le he tenido ganas a Peter la Anguila. Que ya me lo cog… ya le gané, esa fue una cog… linda, papacito lindo. Todavía no se la acaba”, declaró, en referencia a su victoria sobre el comediante regiomontano, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Estas declaraciones dejaron claro que Bezares no solo es competitivo, sino también directo cuando se trata de defender su lugar como ganador. Aunque algunos detractores lo han acusado de haber tenido ventaja, él sostiene que su triunfo fue el resultado del apoyo del público.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Hubo trampa en “La casa de los famosos México”?

En un momento crucial de la entrevista, Luisito Rey cuestionó a Mario Bezares sobre los rumores de trampa durante el reality. La pregunta aludió a la experiencia previa del conductor al haber estado “encerrado” tras la controversia que lo involucró en el atentado que le quitó la vida a Paco Stanley, su compañero y amigo.

Bezares respondió con seguridad: “Pregúntale a los 18 millones que votaron por mí a ver si fue trampa porque sabes que es el público quien decide quién es el que gana. Entonces no sé si haya sido trampa. Fui con ventaja, de 71 días a un año y medio, ya la traía hecha”.

Con estas palabras, “Mayito” hizo referencia a su tiempo pasado en prisión, sugiriendo que esa experiencia le dio una ventaja psicológica frente a otros participantes del reality show, quienes no estaban acostumbrados al aislamiento.

Instagram

Su visión sobre la competencia y el apoyo del público

Mario también reflexionó sobre lo que considera que lo llevó a ganar el reality. “El público es el que decide, y yo conecté con ellos desde el día uno. No es solo sobrevivir en el encierro, es también demostrar que puedes ser auténtico, adaptable y mantenerte firme a pesar de las adversidades”, afirmó durante la entrevista.

Bezares destacó la importancia de mostrarse genuino ante las cámaras. A lo largo del programa, logró ganarse el corazón del público gracias a su humor, resiliencia y estrategias bien pensadas. Para él, cada interacción con sus compañeros y cada decisión tomada dentro de la casa formó parte de un plan que finalmente lo llevó a la victoria.

“No hay fórmula secreta. Lo que ves es lo que hay. Creo que mi autenticidad fue lo que marcó la diferencia y lo que me hizo conectar con tanta gente”, explicó.

Con más de 18 millones de votos que respaldaron su triunfo, Bezares ha demostrado que su carisma y capacidad de adaptación son sus mayores fortalezas. Su victoria en La casa de los famosos México no solo lo consolidó como una figura destacada en el mundo del entretenimiento, sino que también lo reivindicó ante el público tras los episodios controvertidos de su pasado.