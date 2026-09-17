¿Padres de Violeta Isfel a la cárcel? Actriz revela detalles estremecedores de su vida: “Hubo delitos en casa”

La actriz mexicana Violeta Isfel, protagonista de diferentes polémicas con su personaje de “Antonella”, dio delicados detalles sobre su familia, específicamente de sus padres. La también cantante asegura que “ya no les habla”... ¿por ser malas personas?

¿Violeta Isfel acusa a sus padres de actos delictivos? / Redes sociales.

¿Por qué la actriz Violeta Isfel no se habla con sus padres?

Durante una reciente entrevista para el programa Montse y Joe, Violeta Isfel explicó que durante años cargó con responsabilidades familiares que, con el tiempo, comprendió que no le correspondían.

Al ser cuestionada sobre las razones por las que actualmente no mantiene ningún tipo de relación con sus padres, Violeta Isfel recordó que durante su infancia recibió una educación en la que llegó a sentir que debía hacerse responsable de sus propios progenitores:

Con el paso del tiempo, y cuando ya tuve a mi hijo, entendí que ser papá no tiene nada que ver con lo que me enseñaron. Cuando yo tuve a Omar me aterré de darme cuenta que yo no tenía idea de cómo ser un humano. Violeta Isfel

Cuando nació su hijo, tuvo que recurrir a terapia y comenzó un proceso personal que le permitió identificar situaciones que había normalizado durante su infancia.

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¿Por qué Violeta Isfel no habla con sus padres? / Archivo TVNotas

¿Qué delitos habrían cometido los padres de la actriz Violeta Isfel?

La actriz Violeta Isfel continuó dando más detalles de su infancia, incluso llegó a mencionar que dentro de su dinámica familiar hubieron probables delitos, sin especificar cuáles:

¿Cómo le iba a enseñar a él (su hijo Omar) a ser uno? Como que su amor me sacudió y entonces llegué a la terapia y llegué a muchas cosas en donde pude descubrir que no estaba poniendo límites y que muchas de las cosas que viví en casa no estaban bien, o sea, hubo delitos en casa, de los cuales no me gustaría hablar y creo que es la primera vez que me atrevo a mencionarlo con todas sus letras, porque ha sido un proceso bastante complicado. Violeta Isfel

Según su testimonio y en teorías de internautas, pudo haberse tratado de agresiones físicas que se encontraban cerca de la “violencia intrafamiliar”, algo que varias familias mexicanas han denunciado haber vivido:

Las cosas empezaron a salir de control ya de maneras demasiado agresivas y yo volteé a verlos y volteé a ver mi vida y la realidad es que esta mujer que ves no me la dieron ellos, la construí yo. Violeta Isfel

Esto no significa que Violeta haya tomado acciones legales contra ellos , solo dio a conocer ese aspecto de su vida que muchos desconocían.

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¿Qué polémicas ha protagonizado la actriz Violeta Isfel?

Cabe recordar que, antes de sus declaraciones relacionadas con su vida familiar, Violeta Isfel también ha sido objeto de críticas en diferentes momentos de su carrera, ya sea por algún personaje o simplemente por su “forma de ser”.

Aquí una lista de los momentos más controversiales de la actriz:



Museo de “Antonella": Violeta quiso crear un museo con objetos de la serie, Atréteve a soñar Patito feo le dijo que “sí”, siempre y cuando fuera gratuito.

le dijo que “sí”, siempre y cuando fuera gratuito. Malos tratos: Una maquillista señaló a Isfel de tener presuntamente mala actitud y pésimos tratos hacia su persona.

Emma Stone: Violeta Isfel asegura que la “confunden”

Estos son algunos de los momentos que más recuerdan internautas, ya que son polémicas recientes que sacudieron las redes sociales.

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