Hijo de Mario Bezares arremete contra habitantes de LCDLFM: “Que cierre la boca a la rancia de Mariana”

‘La casa de los famosos México’ sigue sumando controversias en el reality, así como entre televidentes y usuarios en redes sociales debido a las estrategias y las revelaciones entre los habitantes en ‘La casa’.

Una de las situaciones que más han llamado la atención, a una semana de que inició el reality de Televisa, fue el posicionamiento de Arath de la Torre con Mario Bezares, quien se encontraba nominado la semana pasada.

En este posicionamiento, el conductor de ‘Hoy’ le expresó a Bezares que ya no quería que estuviera en la competencia, ya que “ya contó su versión del caso de Paco Stanley” y ya no tendría más contenido que dar al público. Sin embargo, Mario reprobó sus palabras y aseguró que todavía no daba su 100 en la competencia.

Polémica por el caso Paco Stanley en LCDLFM / Twitter: @lacomadritaof_/ YouTube: Hoy

Hijo de Mario Bezares arremete contra los habitantes de ‘La casa de los famosos México’

Aunque Adrián Marcelo salió en defensa de Mario en una plática con todos los habitantes, su hijo, Alan Bezares, también externó su contundente postura respecto a lo que le han dicho de su papá en el reality.

A través de la red social de Threads, Alan no se quedó callado y opinó que todos los habitantes “le tienen miedo” a su padre, tanto que lo nominaron en la primera semana.

“Mi papá no está encerrado con ustedes. USTEDES están encerrados con mi papá. Se siente su miedo y por eso lo nominan”, escribió Alan.

Eso no es todo, el joven también se lanzó contra Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Arath de la Torre, quienes han mostrado poca afinidad con Mario en el reality.

“Por favor que alguien le cierre la boca a la rancia de @marianaecheve y al envidiosito de @arathdelatorre mi querido arath yo sé que también quieres que te hagan 2 series, pero eso es solo para gente con talento”. Alan Bezares

Agregó: “Por último, no sé qué pensar de @torpecillo abriéndose con los daddy issues que tenía pero no lo bajo de víbora, hay algo que me dice que va a seguir jodie…”.

Algunos usuarios aplaudieron las palabras de Alan. Sin embargo, hubo quienes externaron que también es importante que su padre haga más contenido.

Así lo dijo Alan Bezares:

¿Algunos familiares de los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ se pronunciaron a las palabras de Alan Bezares?

Al momento, ninguno de los familiares o seres queridos de los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ ha respondido a las contundentes declaraciones de Alan. Recordemos que la pareja de Ricardo Peralta arremetió contra Poncho de Nigris por señalar de “nefasto” al comediante. ¿Habrá dimes y diretes?