Rosita Pelayo le heredó a su trabajadora una casa de 7 millones y muchas deudas, ¡pero nada para pagarlas!

Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre de 2023 y dejó en su testamento que su casa, valuada en 7 millones de pesos, fuera para Herminia Gómez, quien trabajó con la actriz casi 38 años. Ella era su apoyo emocional y la cuidó hasta el último momento. Platicamos con Hermi y nos contó que ha vendido y regalado varias cosas de la actriz.

Rosita Pelayo le heredó su casa valuada en 7 millones a Herminia Gómez

“Al principio, me costó trabajo adaptarme a su ausencia, pero ya descansó de su sufrimiento. Ahorita hay que preocuparse de todo lo que hay que arreglar. Se debe el predial, el agua,el mantenimiento. Por la enfermedad se fue quedando sin dinero y sin trabajo”.

“Era una patrona buena. Cuando estaba bien, no tenía hora de llegada. Iba a sus grabaciones, sus clases y nada más venía a comer. Luego, cuando dependió de mí, estuve día y noche. Eso fue desde diciembre de 2017 porque ya no podía caminar”.

“Decía: ‘Ya no tengo mi privacidad’, porque dependía para comer, bañarse, subir, bajar y todo. Se deprimió mucho hasta que aceptó lo que le pasaba. Lo que quería era trabajar. Producía su monólogo, pero no ganaba y perdía, por lo que tenía que pagar del teatro. Le ilusionaba mucho ir a dar función”.

Herminia Gómez, quien trabajó con la actriz por casi 38 años, revela cuál fue le última voluntad de Rosita Pelayo

¿Cuál fue la última voluntad de Rosita Pelayo?: “Lo que le apuraba mucho era lo que debía a las personas. Las cuidadoras no cobraron, una entre marzo y julio y la otra de marzo a diciembre. Esa era su preocupación”.

“Ella invirtió en una financiera de su amiga Patricia Villafuerte. De ahí agarraron el dinero (un millón y medio) para invertirlo en el Círculo Teatral y nunca se lo devolvió. Ese dinero se lo tiene que regresar a la albacea para pagar sus deudas”.

¿Qué hizo la heredera de Rosita Pelayo con la casa que le dejó?

¿Qué piensa hacer con la casa?: “No tengo la menor idea. Por lo pronto aquí vivo con mi esposo. Tengo un hijo, pero ya hizo su vida. Y tengo tres nietos”.

“Vendí el comedor, las mesitas de la sala, unas lámparas y dos vajillas a un amigo de ella, porque la sucesión testamentaria salió carita y tuve que dar la mitad. Su prima (Rosa Elvira) es albacea. También he regalado varias cosas. A sus amistades les he dicho que ahí está lo que quieran de fotos o algo”.

“El espejo de la sala, como era de su abuelita, se lo di a su prima. Como son cosas de familia, le dije: ‘Llévese lo que quiera’. También aretitos y accesorios de fantasía. Su ropa también la he regalado”.

“Su recámara sigue igual. Me aconsejaron que el colchón lo sacara porque pasó mucho dolor ahí. Era

su espacio preferido. En su tocador están sus cenizas y las de su mamá”.

“No me he podido pasar a su recámara. No puedo. Es respeto a su espacio y todavía no estoy preparada. Un día ella me dijo: ‘Háblame de tú’. Y jamás en mi vida le hablé de tú, aunque me decía que lo hiciera. Era la jefa y no podía”.

“Aprendí mucho de ella: a no depender de nadie, a solucionar las cosas y no estar esperando

a que alguien lo hiciera. Era muy independiente. Le agradezco mucho lo que me dejó y por pensar en mí”, finalizó

