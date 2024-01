Rosita Pelayo regresaría a su programa Pelayito y en la boca con ayuda de la Inteligencia Artificial

Tras el lamentable fallecimiento de Rosita Pelayo a sus 64 años, víctima de cáncer de colon, el pasado 16 de diciembre, se estrenaron dos capítulos navideños de Pelayito y en la boca, los cuales se grabaron previo a su deceso.

Recordemos que la actriz y su gran amigo, Jorge Zamitiz, conducían el programa desde hace mucho tiempo, a través de su canal de YouTube.

Platicamos con Zamitiz sobre cómo ha sido para él la ausencia de Rosita Pelayo y de qué forma la está superando:

“A ratos me llegan sus recuerdos, me pongo triste, pero recuerdo su frase: ‘Me duele, pero me rio’ y es la forma en que poco a poco voy superando su partida. Además de recordar los momentos divertidos que pasamos”. Jorge Zamitiz

Checa: Fallece la actriz Rosita Pelayo a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer

Al cuestionarle sobre qué pasará con el programa de ambos, dijo: “Fíjate que dos semanas antes de que ella partiera, habíamos grabado dos programas con conceptos navideños y hasta de su cumpleaños, al cual ya no llegó y el día de ayer se transmitieron en su canal. Al editar los mismos, el llanto en mí no se hizo esperar”.

Lo que sí asegura es que algunos medios y personas lo han atacado al decir que él pretende colgarse de la fama de Rosita Pelayo:

“Me enteré de que algunos periodistas y personas del medio piensan que yo me estoy ‘colgando’ de la fama de ella, no es así; pero que crean lo que quieran. Yo me debo al público y la gente que quiso mucho a Rosita Pelayo, me han escrito para que siga adelante con el programa”.

Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre

/ Instagram

Mira: Gustavo Adolfo Infante lanza contundente indirecta a deudores de Rosita Pelayo: “Le ofrecí abogados”

Jorge Zamitiz habla sobre el futuro de su canal de YouTube

Sobre qué decisión ha tomado de seguir con el mismo, argumenta: “Sí, la verdad ya decidí que, sí continuaré con el mismo, ya en enero, definiré bajo qué formato. De hecho, Rosita Pelayo me dijo que, si algún día faltara, debía continuar yo con el programa. Seguiré su consejo”.

Acerca de cómo llevará su canal de YouTube sin la presencia de su compañera y amiga, dejó entrever la posibilidad de utilizar la Inteligencia Artificial.

“Fíjate que hace unos días un amigo en común de ella y mío, me dijo que sería buena idea utilizar la inteligencia artificial para poder tener a Rosita en el mismo; y sí, es algo que no descarto, así que la gente podrá seguir admirándola y de cierta forma estaría presente en el programa qué tanto amó”, concluyó.

Rosita Pelayo tenía cáncer de colon

/ Instagram

No te pierdas: Famosos reaccionan a la muerte de Rosita Pelayo con emotivos mensajes de adiós