Rosita Pelayo dejó deudas y su empleada podría perder la casa que le heredó

A un año de la partida de Rosita Pelayo, su prima hermana y abogada, Rosa Elvira Vargas, habló para TVNotas sobre el proceso legal en el que se encuentra Herminia Gómez, quien trabajó como asistente de la actriz por casi 38 años y fue la heredera de su casa.

“Rosita pidió que su casa fuera para Herminia. Un día le dijimos: ‘Necesitas protegerla’. Lo que buscábamos en ese momento era que mi prima hiciera un testamento”.

Rosa Elvira, prima hermana de Rosita Pelayo, albacea del testamento, en la misa con motivo del primer aniversario luctuoso de la actriz el 16 de diciembre / Alex Isunza / TVNotas

“Afortunadamente contactamos a un notario que no cobró porque resultó que era fanático de Rosita. Cuando ella murió, me entregaron el testamento que decía que Herminia era la legataria de la casa. A mí me dejó como la heredera universal”.

Rosa Elvira Vargas, prima hermana y albacea, habla sobre la casa que Rosita Pelayo le heredó a su asistente:







“Rosita dejó de pagar impuestos por 3 años y necesito asegurarme de que se cubran. En el peor de los escenarios, Hacienda podría embargar la casa”

“¿Qué significa legataria? Que Rosita le dejó su casa legalmente. A mí me dejó como albacea y heredera de todo lo demás, la mayor parte son deudas. Con albacea me refiero a que yo tengo la función de que Herminia tenga la posesión legal de la casa”.

Agrega: “Herminia es legalmente propietaria. El problema es el cambio de nombre (de las escrituras). Si ella lo llegara a realizar, para Hacienda estaría adquiriendo una propiedad y debería pagar un porcentaje del valor del inmueble. Que no tenga esos documentos a su nombre es por tema de dinero, es costoso”.

Familiares de Rosita Pelayo en la misa que celebraron a un año de su muerte. / Alex Isunza / TVNotas

“Si ella quiere vender la casa en algún momento, tengo que acompañarla para que no haya ninguna dificultad o que alguien quiera impugnar el testamento. No es el caso. Somos 5 primos hermanos y todos reconocemos el gran trabajo que hizo Herminia con Rosita”.

“Rosita dejó de pagar impuestos de la casa por 3 años y necesito asegurarme de que se cubran. Debo recuperar estados de cuentas bancarios para ver los ingresos y saber qué es lo que se le debe a Hacienda. Afortunadamente todo ya está en manos de una contadora”.

Esto es lo peor que podría pasar con la casa, en caso de no solucionar lo de los pagos: “Rosita ya no tenía alhajas, coche, ni ingresos. Estaba incapacitada para seguir trabajando. De hecho, sus amigos le daban dinero para poder soportar todo. En el peor de los escenarios, Hacienda podría embargar la casa. Pero dudo mucho que pase. Estamos tranquilos porque Rosita ya no trabajaba y no hay cómo comprobar ingresos para que se pague a Hacienda”, concluyó.

Esto nos dijo Herminia, la asistente de Rosita Pelayo, sobre la propiedad que heredó:

Rosita Pelayo y Herminia Gómez, su asistente por 30 años / Francisco Mancera / TVNotas

“Para serles sincera, no tengo idea de cómo vaya el proceso de la casa. Yo solo me dejo guiar. No sé qué haré con la casa. Primero me quiero esperar a que todo salga bien. Después platicaré con mi familia y tomaré la decisión de venderla, quedármela o rentarla”.

“Siento que Rosita murió ayer. Todavía no me acostumbro a vivir con su ausencia. Se le extraña muchísimo, pero no me queda de otra. Tengo que seguir”.

Rosita Pelayo tuvo artitis por 30 años antes de que le detectaran cáncer de colon. / Archivo TVNotas

¿Quién era Rosita Pelayo?

En 2023, la actriz fue diagnosticada con cáncer de colon. Para evitar el avance de la enfermedad, le retiraron el tumor.



Meses después, en octubre, le encontraron 3 tumores más, pero, debido a su estado delicado de salud, no era conveniente operarla.



Le realizaron quimioterapia y radioterapia. Falleció el 16 de diciembre de 2023.



Rosa María Pelayo Vargas nació el 19 de diciembre de 1958.



Se consolidó en el programa ¡¡Cachún cachún ra-ra!! (1982).



También participó en diferentes unitarios y telenovelas: Mujer, casos de la vida real (1986-2004), Morir para vivir (1989), Abrázame muy fuerte (2000), La fea más bella (2006), Llena de amor (2010), El César (2018).



Tenía el programa de YouTube Pelayito y en la boca (2023).



Aún enferma la veíamos en la obra ¿Cómo darle sentido a tu vida? #Medueleperomerío

