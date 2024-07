William Levy le pide a Elizabeth Gutiérrez que se retracte si quiere seguir recibiendo dinero ¡Advertida!

En abril de este año, Elizabeth Gutiérrez (45 años) anunció su ruptura con su entonces pareja, William Levy (43). Él fue señalado por supuestas infidelidades y violencia doméstica. Hace unos días causó polémica que ella se retractara de todo lo dicho. Platicamos con una amiga cercana a la familia y nos contó todo.

“Estoy shockeada con lo que pasa con William y Elizabeth. No me voy a callar. Ya pasaron cuatro meses desde que se separaron por infidelidades de él y altercados domésticos que fueron reportados hasta a la policía. Fue un escándalo que se volvió polémico en el medio”.

¿William Levy pidió a Elizabeth Gutiérrez que se retractara de sus señalamientos?

“Ahora ella publicó un comunicado en el que se retracta de todo lo que dijo. Primero lo señaló como infiel y por violencia intrafamiliar. Ahora pide que paren las críticas porque, supuestamente, los medios ‘tergiversaron’ todo. ¡No es posible!”.

“Las cosas no son como parecen y estoy segura de que William está detrás de este cambio tan repentino de Elizabeth. Le dijo que, si ella quería seguir recibiendo ayuda económica, tenía que retractarse de todo”.

“¡Literalmente la acorraló! Al principio, ella se negó porque iba a quedar como mentirosa. Le costó trabajo aceptar porque se mostraron pruebas y están en todos los medios de comunicación. Pero no le quedó de otra”.

Elizabeth Gómez no gana lo mismo que William Levy, pero él no ha recibido propuestas de proyectos por las críticas que recibió en redes

“Elizabeth dejó su carrera por dedicarse a William y a sus hijos. Hace cosas de conducción, pero con eso no puede llevar la vida que le daba William. Sí trabaja, pero no recibe la misma cantidad que le daba él. Además, William se vio afectado en el trabajo por las críticas que recibió en redes sociales y nadie ha querido contratarlo. No ha recibido propuestas de proyectos”.

“Me da mucha rabia, porque negar lo que dijo la hace quedar mal. Ella pidió ayuda a los oficiales para acceder a la casa y sacar algunas pertenencias, porque encontró a William con otra. Se dijo que el actor, supuestamente, portaba un arma y que, al parecer, no estaba sobrio. Hasta se fue a vivir a un departamento. Por Dios, Elizabeth, ¡recapacita! ¡No me digas que todo eso fue actuado! No te creo nada. Este hombre te está chantajeando”.

“Le hace falta amor propio. Entender que no tuvo culpa de nada. Es una mujer hermosa y puede salir adelante si se lo propone”, concluyó.

DENUNCIAS QUE, SUPUESTAMENTE, LA PROPIA ELIZABETH HIZO A LA POLICÍA:

El 28 de octubre de 2023 se registró un altercado doméstico. Esto sucedió porque William salió a tomar con unos amigos. A Elizabeth no le gustó y dijo: “bebe demasiado” y hace “comentarios groseros”.

El segundo fue en enero del presente año, donde la policía llegó a las 3 de la mañana y encontraron llorando a Elizabeth. Ella dijo que una vez más llegó tomado y comenzó a gritarle, presuntamente, entró a ver si estaba el amante de Gutiérrez en la casa.

Otro fue el 2 de marzo. Elizabeth llamó a la policía porque su hija encontró a otra mujer en el dormitorio de su papá: “Esta es mi casa y hay una mujer con mi ex. Hay una mujer en el cuarto, ella [su hija] la vio y la mujer estaba escondiéndose”, palabras de Elizabeth.

