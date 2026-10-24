¿Crista Montes se adjudica el éxito de ‘La mala’? Tras acusación de Gala Montes, dice: “Sí te benefició” VIDEO

Luego de que Gala Montes recuperara el derecho de su nombre artístico en medio del lanzamiento de ‘La mala’, su mamá Crista Montes estalló una vez más contra su hija a través de un live en el que cuestionó los señalamientos que se le han hecho por el lanzamiento de su hija en la industria desde muy temprana edad. ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes en medio del éxito de ‘La mala’. / Instagram

¿Qué pasó con el nombre artístico de Gala Montes antes del lanzamiento de ‘La mala’?

En medio de la controversia que se creó cuando Gala Montes exhibió el cruel mensaje que su mamá le habría escrito cuando era niña y comenzaba su carrera artística, la cantante y actriz dio a conocer que había recuperado su nombre artístico.

“En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera. Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”. Gala Montes

La intérprete de ‘Tacara’ también señaló que su objetivo nunca ha sido hacer un espectáculo de su historia, pero espera que las personas puedan conocer lo que ocurre en algunas familias detrás de la puerta, pues actualmente ella se mantiene a distanciada de su mamá y hermana.

“Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”. Gala Montes

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Gala Montes vs. Crista Montes: Recupera legalmente su nombre artístico tras años sin el control. / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá Gala Montes tras ser ‘exhibida’ de querer robarle el nombre a su hija?

Ante la confesión de Gala Montes, Crista Montes se defendió por ser ‘exhibida’ de robarle el nombre artístico a la actriz. Primero lo hizo a través de una serie de indirectas en sus historias de Instagram, pero después se pronunció directamente a través de una publicación.

“Yo registré tu marca a mi nombre como parte de la administración de tu carrera. Nunca tuve la intención de quitártela, apropiarme o impedir que estuviera a tu nombre. Tampoco hice movimiento alguno con ese propósito”. Crista Montes

Además, también señaló que haber registrado el nombre no significa que buscara arrebatárselo; según sus palabras, una cosa es ser propietaria y otra es tener la intención de apropiarse, la cual nunca existió.

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Crista Montes se defendió de las acusaciones de Gala Montes sobre su nombre artístico. / Redes sociales

¿Mamá de Crista Montes se culpa del éxito que ha tenido Gala Montes?

Ante la polémica del nombre artístico de Gala Montes y el éxito de ‘La mala’, Crista Montes volvió a acaparar la atención de las redes con una transmisión en vivo en la que señaló que, aunque la cantante se queja del trabajo que realizó desde pequeña, hoy en día goza de los frutos.

“Me choca, me puso a trabajar, pero qué tal ahorita, cómo trabajas y te quedas con todos los beneficios, ¿verdad? Sí te benefició, eso no lo ven”. Crista Montes

Las palabras de Crista Montes no tardaron en acaparar la atención de redes, pero hasta ahora Gala Montes no se ha pronunciado al respecto y continúa enfocada en su nuevo álbum, al cual pertenece su más reciente sencillo: ‘La mala’. ¿Habrá tiradera para su mamá?

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