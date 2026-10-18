Difunden FOTOS de Gala Montes fumando cuando era niña con a su mamá y ella la critica: “A las pruebas me remito”

Tras el escándalo por la difusión de una nota con un mensaje cruel que Crista Montes le habría escrito a Gala cuando era niña, la polémica entre madre e hija parece estar lejos de terminar. Ahora, unas fotos volvieron a poner en el centro de la conversación su complicada relación.

En las últimas horas comenzaron a circular en redes imágenes de la actriz durante su infancia, en las que aparece fumando junto a su mamá y su hermana. Las fotografías fueron retomadas por Gala en sus redes, donde lanzó un contundente mensaje para Crista.

¿Qué muestran estas fotos y qué dijo Gala Montes?

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Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

¿Qué muestran las fotos filtradas de Gala Montes fumando cuando era niña?

En X, una cuenta llamada ‘Brote psicótico Galoca’ publicó varias fotografías de la infancia de Gala Montes, en las que la actriz aparece fumando lo que aparentemente sería una hookah.

En una de las imágenes, Gala aparece sola mientras expulsa humo por la boca; en otra, se le ve junto a su hermana Beba, y ambas parecen estar fumando. En una tercera fotografía aparece su mamá, Crista Montes, quien también está fumando en compañía de un hombre.

Las imágenes no especifican de qué año son; sin embargo, tanto Gala como Beba aparentan ser niñas y menores de edad. Este detalle fue utilizado por el propietario de la cuenta para criticar a Crista, pues en la descripción de la publicación afirmó que la madre ponía a fumar a sus hijas cuando aún eran menores de edad.

“La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad,cuántos años creen que tuviera gala?” Brote psicótico Galoca en X

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Me encontré estas joyitas navegando por internet El premio para la mamá de año es para doña pelos de maruchan. La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad,cuántos años creen que tuviera gala? @dimeperra @alepindter22_ https://t.co/RZ8RZwwfqJ — Brote Psicotico Galoca (@BrotePsicotico4) October 18, 2026

¿Qué dijo Gala Montes tras la difusión de las fotografías?

La madrugada del 18 de octubre, Gala Montes reposteó las fotos en su cuenta de X y lanzó un breve, pero contundente mensaje que reavivó las críticas hacia su mamá.

La actriz hizo referencia a una transmisión en vivo en la que, presuntamente, Crista Montes habría criticado su físico y asegurado que Gala no consumía ninguna sustancia cuando estaba bajo su cuidado.

Con esta frase, Gala pareció utilizar las imágenes como respuesta a las declaraciones que atribuyó a su mamá.

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito” Gala Montes

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Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito: — lahijadenadie (@GalaMontes2) October 18, 2026

¿Por qué Gala Montes está peleada con su mamá?

La relación entre Gala y Crista Montes se fracturó en 2024, cuando ambas hicieron públicas sus diferencias personales, económicas y laborales. Durante años, Crista también fue representante de la actriz, sin embargo, la relación profesional terminó en medio de fuertes acusaciones.

Gala acusó a su mamá de presunta explotación laboral, maltrato y de no haber manejado adecuadamente el dinero que ganó durante su infancia y adolescencia. También señaló que existían diferencias económicas entre ellas y que necesitaba independizarse para tomar sus propias decisiones. Por su parte, Crista declaró a TVNotas que su hija la despidió como mánager y que no recibió el pago que consideraba correspondiente por sus servicios.

Desde entonces, Gala ha compartido en distintas ocasiones sus reclamos hacia su mamá, mientras que Crista ha ofrecido entrevistas y publicado mensajes en los que responde a las acusaciones de su hija.

Así, ambas han protagonizado varios intercambios de declaraciones y mensajes en redes, sin que hasta ahora se haya concretado una reconciliación.

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