Crista Montes rompe el silencio sobre la nota que le habría escrito a Gala Montes cuando era niña: “Escribí más”

El historial de problemas entre Crista Montes y Gala Montes escribe un nuevo capítulo, luego de que la actriz compartiera en redes sociales una nota que, según explicó, su mamá le habría escrito cuando era niña.

El mensaje contiene duras palabras sobre su apariencia y habría dejado una profunda huella en la infancia de laactriz, quien confesó que incluso le resultó difícil grabar un video para hablar del tema, debido al dolor que le provoca recordar ese episodio.

Al respecto, Crista Montes respondió después de la publicación de esa nota.

¿Qué fue lo que dijo?

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Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Qué decía el mensaje que Crista le habría escrito a Gala cuando era niña?

Gala Montes compartió una foto de su infancia en la que aparece una nota escrita a mano que atribuyó a su mamá, Crista Montes. El mensaje contenía una crítica sobre su apariencia y cuestionaba que la llevaran a una sesión de fotos en lugar de ir a la escuela.

“Niña en vez de ir a la escuela te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña” Crista a Gala Montes

La actriz explicó que recordar esas palabras todavía le provoca dolor por el hecho de que su mamá le haya escrito eso, y lo considera como un impulso parahaber trabajado en su nuevo álbum ‘La hija de nadie’.

“Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz (...) me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto. este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen” Gala Montes

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¿Qué respondió Crista Montes tras la publicación de Gala Montes?

En redes sociales circula un fragmento de una transmisión en vivo de Crista Montes, en el que aparentemente responde a la reciente publicación de Gala Montes sobre la nota que, según la actriz, su mamá le escribió durante su infancia.

Crista asegura que la historia no ocurrió como Gala la contó, pues sostiene que no le escribió aquella nota cuando era niña. Además, adelantó que posiblemente saldrán a la luz más fotos, ya que ese no habría sido el único mensaje que escribió.

Sin embargo, el video no permite saber qué más declaró Crista Montes. En el fragmento, la mamá de la actriz se limita a señalar que los hechos no sucedieron como su hija los está contando.

“Y va a haber más fotos, porque no fue la única que escribí, escribí más. Pero ella lo está poniendo como si de niña yo le hubiera puesto eso. ¡No, señor! Así no es la historia. Eso no se lo escribí cuando era niña.” Crista Montes

Crista Montes / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido públicamente a las declaraciones de su mamá sobre las notas.

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Acaso hay alguna justificación para esto ? He visto que hay varios comentarios pendejos dando a entender que fue Gala quien escribió eso Acá dejo esto solo para que se sepa la verdad https://t.co/L6BpuCYvsU — sol y luna 🩹🌘 (@xangela1822) October 17, 2026

¿Por qué Gala Montes está distanciada de su mamá, Crista Montes?

El distanciamiento entre madre e hija no es reciente. Todo se remonta a mediados de 2024, cuando Gala Montes decidió terminar la relación laboral con su mamá, Crista Montes, quien durante aproximadamente 18 años se desempeñó como su representante y estuvo al frente de su carrera. La ruptura profesional pronto se convirtió en un conflicto familiar que ambas expusieron públicamente.

Por un lado, Gala acusó a su madre de presunta manipulación emocional, violencia y malos manejos de su dinero, además de señalar que habría sufrido explotación laboral desde que era niña. La actriz también aseguró que Crista intentaba acercarse a personas de su entorno para perjudicarla.

Por su parte, Crista declaró a TVNotas que su hija la despidió injustamente después de casi dos décadas de trabajo y rechazó la versión de los hechos expuesta por la actriz.

Desde entonces, Gala ha arremetido contra su mamá en diferentes ocasiones a través de sus redes sociales. Y aunque han existido intentos de acercamiento por parte de Crista, el conflicto parece estar lejos de terminar.

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