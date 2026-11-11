¿Gala Montes lo logró? Crista Montes se alista para Ring Royale 2: ¿Quién es su rival? “Voy a estar temblando”

Meses después de que Gala Montes reveló que ya estaba en contacto con Poncho de Nigris para pactar una pelea de su mamá para Rong Royale, el regiomontano sorprendió con la difusión de una parte de su cartelera, en la que se confirma la participación de la señora Crista Montes. ¿Está lista para subir al ring? ¡Te contamos los detalles!

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Crista Montes confirma participación en ‘Ring Royale 2' y destapan a su posible rival. / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Cómo comenzaron los rumores de que Crista Montes pelearía contra doña Alegría en Ring Royale?

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, Pablo Chagra destapó en marzo pasado que una de las primeras peleas que ya estarían siendo pactadas involucraría a Crista Montes y doña Alegría. A través de sus canales oficiales, el periodista reveló:

“Hay una pelea, que yo escuché ahí que si se hiciera, ¡no, cállate!, que dicen que quieren enfrentar a doña Alegría, mamá de los De Nigris, con la señora Crista, mamá de las Montes”. Pablo Chagra

Meses después, Gala Montes dio a conocer que estaba en pláticas con Poncho de Nigris para concretar la pelea de su mamá con doña Alegría, argumentando que le gustaría verla trabajar, pues la había estado buscando para pedirle dinero. “Quiero ir a ver para que ella sepa lo que es trabajar, que sepa lo que es partirse la madr** en un ring”, enfatizó.

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Crista Montes confirma participación en ‘Ring Royale 2' y destapan a su posible rival. / Redes sociales

¿Cómo se está preparando Crista Montes para Ring Royale 2 tras confirmar su participación?

Pese a que en un principio parecía imposible la posibilidad de que Crista Montes participara en Ring Royale 2, ya se confirmó que será parte de la segunda entrega del evento. En un reciente encuentro con la prensa, la mamá de Gala Montes admitió que, aunque se siente fuerte, puede llegar a sentir miedo cuando llegue el día.

“Ahorita bien fuerte, pero a la mera hora voy a estar temblando. Si no lo hago ahorita, ¿cuándo? ¿No? Son experiencias nuevas”. Crista Montes

Sobre su contraindicante, la señora Cristina Montes quiso mantener la información reservada, pero dejó entrever que podría tratarse de doña Alegría, quien antes dijo que no aceptaría por cuestiones de edad. “Si no lo han dicho, no lo puedo decir. Yo creo que sí. Yo creo que voy a ganar, estoy empezando por dieta y cardio. Condición más que nada. Tiene que haber careta”, enfatizó.

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¿Quién será la rival de Crista Montes en Ring Royale 2?

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial a la rival de Crista Montes; sin embargo, doña Alegría dejó entrever en La mansión VIP 2 que se enfrentará con la mamá de Gala Montes. En una plática con sus compañeras de reality, expresó:

“Voy a tratar, pero nomas por los 400 mil (pesos). Yo sé que pagan más pero… y luego la señora bien fuerte, la mamá de Gala… me dijo ‘yo golpeo a mis hijas bien fuerte’, pero es nadamos para hacerse viral”. Doña Alegría

Cabe recordar que, semanas atrás, doña Alegría respondió con contundente ‘no’ a la propuesta de subir al ring para enfrentar a la mamá de Crista Montes; sin embargo, todo parece indicar que su perspectiva podría cambiar, aunque por el momento solo está confirmada es la mamá de Gala Montes. ¿Cuántas personalidades más subirán al ring?

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