Gala Montes gana batalla a Crista Montes: Recupera el derecho de su nombre artístico tras años fuera de su control

Luego de que Gala Montes exhibió el cruel mensaje que su mamá le habría escrito cuando era niña, la intérprete de ‘Tacara’ volvió a causar revuelo en redes al dar a conocer que recuperó su nombre artístico, el cual permaneció por varios años registrado por Crista Montes. ¿Surge nuevo intercambio de declaraciones? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes rompe el silencio una vez más sobre su mamá, Crista Montes. / Redes sociales

¿Cuál es el cruel mensaje que Crista Montes le habría escrito a Gala Montes cuando era niña?

Previo al estreno de ‘La mala’, nuevo álbum de Gala Montes, la cantante y actriz se ha visto envuelta en la polémica a raíz de una serie de publicaciones en las que ha destapado varios detalles sobre su niñez. Todo comenzó con la portada de uno de sus próximos sencillos, en la cual aparece Crista Montes con una mancha en su rostro.

La acción por parte de la exhabitante de LCDLFM generó reacción por parte de su mamá, pero el mensaje que detonó aún más la polémica ocurrió hace unos días. A través de su cuenta de Instagram, Montes compartió una foto de su infancia con una peluca, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que la acompañaba.

“Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña”. Gala Montes

La intérprete de ‘Un amor a la medida’ expresó que recordar esas palabras aún le causaba dolor, y aunque quiso hacer un video explicando la situación, eligió compartir la imagen y dejar que la gente juzgara por sí sola. Pero eso ni fue todo, una vez más, Gala Montes sorprendió con una revelación sobre su mamá.

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Crista Montes habló sobre la nota que le habría escrito a Gala cuando era niña / Redes sociales

¿Qué nueva acusación hizo Gala Montes contra su mamá, Crista Montes?

A solo unos días de que salga a la luz el álbum ‘La mala’ de Gala Montes, la intérprete dio a conocer que logró recuperar su nombre artístico, el cual había permanecido registrado a nombre de su mamá, Crista Montes.

“En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera. Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”. Gala Montes

De acuerdo con la actriz de telenovelas como ‘Diseñando tu amor’, no busca convertir su historia en un espectáculo, pero espera que las personas puedan conocer lo que ocurre a puertas cerradas en algunas las familias.

“Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”. Gala Montes

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¿Cómo se siente Gala Montes tras recuperar su nombre artístico?

Pese a los dimes y diretes que Gala Montes ha enfrentado con su mamá, Crista Montes, en las últimas semanas, la artista señaló que no celebra haber ganado una victoria contra alguien, solo agradece haber recuperado algo que le pertenece y poder decidir por ella misma de ahora en adelante.

“Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia. Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”. Gala Montes

La reflexión de Gala Montes sobre su nombre artístico ya generó reacciones por parte de Crista Montes, pero hasta ahora, la cantante no se ha sumado con un nuevo mensaje. ¿Será el fin de la polémica o habrá más revelaciones?

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