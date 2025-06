Gala Montes enfrenta otra traición de su madre, Crista Montes, ¡se une a otro de sus enemigos!: Anna Porter

Para nadie es un secreto que la relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, no ha sido la mejor en los últimos años. Sin embargo, ahora todo parece llegar a un punto de no retorno, pues recientemente la señora sorprendió a todos al aparecer en un video junto a Anna Porter, quien ha hecho fuertes acusaciones en contra de la actriz.

Y es que, en su momento, Porter declaró en exclusiva para TVNotas que Gala Montes solo se acercó a ella y hasta le pidió ser su novia por “conveniencia”. Según la empresaria, la actriz quería usarla para sacarle dinero y, de paso, obtener aceptación de la comunidad LGBT+.

“Me manipuló cada minuto y segundo. De un momento a otro mostraba un lado lindo, otro día lloraba, luego se tranquilizaba y después era cariñosa. A veces se molestaba porque yo hacía lives. Es cambiante, bipolar y mitómana”, manifestó.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre las acusaciones de su exnovia, Anna Porter?

En respuesta a todo esto, Gala Montes simplemente desconoció a Anna Porter, durante un encuentro con los medios: “¿Quién? No la conozco”, dijo con evidente asombro.

La declaración de Gala fue desmentida por la también influencer, quien publicó un video en el que la propia cantante asegura que ella es su persona favorita. También menciona que siguen siendo amigas.

Si bien Anna ha dejado claro que no quiere “dañar la imagen” de Montes, señaló que ha hecho público este asunto para que la gente sepa la “verdad”.

“Jamás quise dañar su imagen. Creí que ella sabía querer bonito. No es justo que me quede callada. Lo que hizo es abuso de confianza. No estoy despechada, tampoco perdí mi dignidad, pero me faltó carácter. ¡Me sentí utilizada! Es gay cuando le conviene. Digamos que es heteroflexible”, indicó.

¿Mamá de Gala Montes y Anna Porter formaron una alianza?

Hace algunas horas, comenzó a circular un video en el que se puede ver a la mamá de Gala Montes y Anna Porter, señalándose mutuamente, con un audio de fondo que dice: “El Titi, la leyenda, el mismo que canta y baila”.

Dicho clip fue compartido por la cuenta de TikTok de Anna y, si bien no cuenta con alguna descripción, para muchos es una señal de una futura colaboración entre ellas.

Por supuesto, el post causó mucho revuelo en redes sociales y hubo muchos comentarios divididos. Algunos le recomiendan a la joven que “ya supere a Gala”, mientras que otros la respaldan y esperan más videos junto a Crista Montes.

Esta no sería la primera vez que Crista se junta con alguien que ha hablado mal de su hija en el pasado. Hace algunos meses, aceptó ser entrevistada por Adrián Marcelo, quien mantiene una guerra de dimes y diretes con Gala, a cambio, presuntamente, de una fuerte cantidad de dinero.

En esa ocasión, la protagonista de ‘Vivir de amor’ se dijo muy decepcionada por las acciones de su madre.

¿Por qué Gala Montes y su madre, Crista Montes, están peleadas?

Todo comenzó en 2024, más específicamente meses antes de que Gala Montes entrara a ‘La casa de los famosos México’. Crista Montes declaró para TVNotas que su hija la despidió como mánager y la dejó en la calle, pese a ser una sobreviviente del cáncer, por “resentimientos e influencia de psicólogos”.

En respuesta, la actriz sostuvo que su mamá la maltrataba de forma física y psicológica. Esto ha sido negado por la propia Crista, quien ha dicho en múltiples ocasiones que tanto Gala como su otra hija, Beba, la agredieron.

Su último encuentro público fue en la final del reality. Crista se presentó y dio un abrazo de felicitación por haber ganado el tercer lugar. Aunque se abrazaron en aquel entonces y parecían estar cerca de la reconciliación, actualmente siguen distanciadas.

