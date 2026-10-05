Exconductora de Venga la alegría ¿defiende a Gala Montes de Nacho Cano? Lamenta su salida de ‘Malinche’

Luego del intercambio de declaraciones entre el productor Nacho Cano y Gala Montes por su salida de ‘Malinche, el musical’, la producción se llevó a cabo sin la presencia de la intérprete de ‘Tacara’, situación que lamentó una de las exconductoras de Venga la alegría. ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes salió de ‘Malinche’ tras ingresar a LCDLFM 2026. / FB: Gala Montes

¿Por qué Gala Montes ya no trabajó con Nacho Cano en ‘Malinche, el musical’?

Tras la inesperada salida de Gala Montes de La casa de los famosos México a menos de 48 horas de su ingreso, la producción de ‘Malinche, el musical’ lanzó un comunicado en el que informó la salida de la actriz de la puesta en escena, situación que Montes dijo desconocer, pero respetó la decisión.

Semanas después de su salida, el productor concedió una entrevista a Maxine Woodside en la que confesó que la salida de la actriz ocurrió cuando decidió entrar al reality, pues ya se tenía una función programada para el 22 de septiembre, la cual terminó siendo pospuesta.

En respuesta, Gala Montes aseguró que, aunque quiso llegar a un acuerdo con el productor, no tuvo respuesta de su parte; incluso compartió capturas de la plática que tuvieron previo a que ingresara al programa 24/7. “Yo estaba apuntando todo por Malinche (no estaba cobrando ni 1 peso)”, expresó la actriz.

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Gala Montes explota contra Nacho Cano; filtra capturas tras las declaraciones del productor de Malinche. / Redes sociales

¿Quién es la exconductora de Venga la alegría que lamentó la asuencia de Gala Montes en Malinche?

Tras el intercambio de declaraciones entre Nacho Cano y Gala Montes , se llevó a cabo el estreno de la segunda temporada de ‘Malinche, el musical’ en Ciudad de México, donde se dieron cita varias personalidades del entretenimiento, entre ellas, Vanessa Claudio, quien lamentó no ver en el escenario a Gala Montes.

De acuerdo con la presentadora, conoce a la intérprete de ‘La mala’ desde pequeña, cuando coincidieron en un melodrama. “La he visto crecer, es una chava extremadamente talentosa y, pues sí, me hubiera gustado verla en el escenario”, expresó, y agregó:

“Lamentablemente, los hechos no se dieron y creo que fueron momentos complicados en lo que se percibe, pero le deseo lo mejor. Es una chava talentosa, de verdad”. Vanessa Claudio

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Vanessa Claudio lamenta ausencia de Gala Montes en ‘Malinche, el musical’ / Redes sociales

¿Cuál es la postura de Vanessa Claudio sobre las polémicas que enfrenta Gala Montes?

Al ser cuestionada sobre las polémicas que enfrenta Gala Montes, Vanessa Claudio, quien antes fue relacionada sentimentalmente con Nicola Porcella, señaló que desconoce el escenario completo, pero en caso de que su realidad sea como algunos la suponen, confía en que es fuerte y saldrá adelante.

“Es una chava muy sensible, por eso yo creo que es tan buena actriz. Obviamente, no te gusta ver a nadie en condiciones que no conocías. Yo no la conocía así, pero yo sé que es una chava talentosa; no me preocupa. Es super fuerte y sé que va a salir adelante”. Vanessa Claudio

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Gala Montes, quien respondió al encuentro que la prensa tuvo Vanessa Claudio a través de la sección de comentarios de la publicación: “Love U Vane”, expresó. Por ahora, no ha habido más reacciones por parte de la actriz y presentadora.

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