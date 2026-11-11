¿Qué pasó entre Karely y Jorge Durán en ‘La mansión VIP 2’? Filtran el motivo de su presunta enemistad
Muchos consideran que Karely “trató muy frío” a Jorge Durán cuando se integró a ‘La mansión VIP 2’ como reemplazo de Dani Flow.
El pasado 10 de noviembre, Jorge Durán ingresó a ‘La mansión VIP 2’ para sustituir a Dani Flow, quien salió del proyecto durante el primer día. Algo que llamó la atención fue la manera en la que Karely lo saludó.
Muchos consideran que la influencer fue “sumamente fría y hasta lo miraba con desagrado”. Las dudas no tardaron en aparecer y se habría confirmado que sí existiría una presunta rivalidad entre ellos. Te contamos la razón.
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¿Quién es Jorge Durán, el participante que entró a ‘La mansión VIP 2’ en lugar de Dani Flow?
Como se sabe, la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’ inició el pasado 8 de noviembre, con un total de 16 participantes. Una de las sorpresas de la noche fue Dani Flow, quien entró de la mano con Bellakath.
A pocas horas de su ingreso, el reggaetonero decidió abandonar el proyecto. En entrevistas posteriores, él explicó que fue un tema de salud mental y que iría al psicólogo para saber qué estaba pasando exactamente.
En redes sociales, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, se fue por un problema de abstinencia. Se dijo que, supuestamente, Dani tiene una fuerte adicción a las sustancias ilícitas. Esta versión no ha sido confirmada.
Su lugar fue tomado por Jorge Durán. Él es un creador de contenido originario de Guadalajara. Tiene 20 años y desde hace algún tiempo comparte videos de bailes, retos y humor. Tiene cuatro millones de seguidores en TikTok. En tanto que tiene cerca de 50 mil en Instagram. Es hermano de las influencers Fer Durán y Carol Castro.
Sus primeras palabras al ingresar al show de ‘HotSpanish’ fueron:
“Me están apoyando, machín”.
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La enemistad presuntamente entre Karely y Jorge Durán, participantes de ‘La mansión VIP 2’
En redes sociales, comenzó a circular información sobre por qué Karely supuestamente estaría muy molesta con Jorge Durán. Según se dice, presuntamente Durán mantiene una amistad con un hombre llamado Gael, quien supuestamente agrede mujeres.
“Jorge Durán es hermano de Carol Castro, Fer Durán y amigo de Gael bloqueado; ese grupo está súper funado por tratar mal a las personas y golpear a las mujeres (Gael) por eso la cara de Karely y Bellakath”, explicó una usuaria.
Otro internauta mencionó que, al parecer, Jorge habría sido acusado en su momento de presuntamente violentar a una chica que sería gran amiga de la creadora de contenido:
“Es hermano de las Durán; se la vive en polémicas. Hace poco su ex lo acusó de golpearla. Hay un video donde se está burlando de una chava que era su amiga mientras le daba un ataque, y uno de sus amigos también es un golpeador; hasta tiene una denuncia el amigo”.
Cabe mencionar que, en su momento, el creador de contenido defendió su inocencia ante estas acusaciones. Incluso sus mismas hermanas han pedido al público que no creyera en rumores falsos.
Básicamente, Karely no “toleraría” a Jorge por un tema de sororidad y la fama de supuesto violentador que ha tenido en los últimos años.
Contexto de por qué Karely Ruiz le dio asquito la entrada de Jorge Durán? 😱 Como se hacía para atrás no quería ni tener contacto 👀🔥 #LaMansionVIP2 #LaMansionVip https://t.co/Ql7KbhTUIj— 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 11, 2026
¿Cómo votar GRATIS por tu participante favorito en ‘La mansión VIP 2’?
Desde que se lanzó la primera temporada de ‘La mansión VIP 2’ hace algunos meses, ‘HotSpanish’ explicó que la audiencia podría votar mediante los ‘Super Chats’ de YouTube. Para la segunda edición, se habilitó una página web para que la gente pudiera hacerlo gratis. Te contamos cómo es el proceso:
Votación gratuita (Sitio web):
- Ingresa al portal oficial de votaciones en La Mansión VIP.
- Entra al apartado de Votación.
- Al registrarte o entrar, recibes 10 votos gratuitos que puedes repartir a uno o varios participantes favoritos.
Super Chats de YouTube:
- Entra a las transmisiones en vivo del canal oficial de YouTube.
- Haz clic en el ícono del signo de pesos o billete en el chat en vivo para abrir la opción de Super Chat.
- Selecciona el monto de tu aportación (puede ser a partir de los 20 pesos).
- Escribe un mensaje de apoyo incluyendo el hashtag con el nombre de tu participante favorito antes de confirmar el pago
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