La influencer Cukis sufre APARATOSA caída en La mansión VIP y desata polémica: ¿es mujer trans?

La segunda temporada de La mansión VIP comenzó con sorpresas, nuevos habitantes y un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Una de las participantes no tuvo precisamente la entrada triunfal que esperaba y terminó en el suelo frente a las cámaras. ¡Su reacción tampoco pasó desapercibida!

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Segunda temporada de La mansión VIP / Redes sociales

¿Quién es la Cukis, participante de La mansión VIP que sufrió una caída?

La Cukis es una influencer originaria de Sonora que ha ganado popularidad gracias a sus videos de comedia, transmisiones en vivo y personalidad directa. Su contenido en TikTok e Instagram le ha permitido reunir a más de un millón de seguidores.

La creadora de contenido, de 18 años según la información difundida sobre ella, nació en Agua Prieta y creció en Hermosillo. Aunque su nombre real no se ha dado a conocer públicamente, sus seguidores la identifican por el apodo con el que se ha hecho famosa en Internet.

Uno de sus antecedentes en los realities digitales fue su participación en La pijamada viral, proyecto organizado por Aldo de Nigris en diciembre de 2025. Ahora, su incorporación a La mansión VIP representa una nueva oportunidad para llegar a más espectadores.

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¿Qué le pasó a la Cukis en La mansión VIP y qué dijo tras su caída?

La entrada de la Cukis al reality de HotSpanish llamó la atención desde el primer momento. La influencer apareció con unas enormes alas negras de ángel mientras caminaba junto al conductor para presentarse ante sus nuevos compañeros.

Sin embargo, en medio de su recorrido perdió el equilibrio y terminó sufriendo una fuerte caída frente a las cámaras. El momento quedó registrado durante la transmisión y comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Lejos de quedarse callada o mostrarse avergonzada, la joven reaccionó con una frase que provocó las carcajadas y los aplausos de los presentes: “Si por pendej me caído, por cabr** me levanto”. Su respuesta se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación.

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¿La Cukis es mujer trans? Esto respondió la participante de La mansión VIP

Además de su caída, otro tema que ha generado preguntas entre los internautas es la identidad de género de la Cukis. En redes sociales han circulado comentarios y especulaciones sobre si la influencer es una mujer trans, principalmente por su apariencia y su forma de hablar.

Ante estos cuestionamientos, la propia creadora de contenido ha hablado públicamente del tema. Durante una entrevista con Fer Alucín, en el podcast ‘Real Alucín’, aseguró que es mujer y que nació mujer.

Incluso, fiel a su sentido del humor, hizo una broma sobre los cambios que ha tenido su apariencia a lo largo de los años y comentó que se había hecho “más mujer”. De esta manera, respondió a las dudas que han surgido alrededor de su identidad.

La controversia también apareció durante el estreno de La mansión VIP, cuando Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, afirmó que la Cukis era una mujer trans. La influencer rechazó esa versión y reiteró que nunca fue hombre.

¿Qué cirugías y procedimientos estéticos se ha realizado la Cukis?

Otro de los temas que más interés ha despertado alrededor de la Cukis son los procedimientos estéticos a los que se ha sometido en los últimos años. Recientemente, la influencer viajó a Monterrey, Nuevo León, para realizarse nuevos cambios físicos. A través de redes sociales compartió parte del proceso y aseguró que buscaba iniciar una nueva etapa en su vida.

Según explicó, se sometió a una cirugía de nariz y también a un procedimiento para modificar la apariencia de sus costillas. Tras la intervención publicó imágenes y videos en los que todavía aparecía usando vendajes.

Estas transformaciones físicas han provocado todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes constantemente analizan los cambios en su imagen y comparan fotografías antiguas con publicaciones actuales.