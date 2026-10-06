¿Paola Suárez confirmada para ‘La mansión VIP 2’? Anuncia nuevo proyecto y lanza dardo vs. LCDLFM

En medio de los reclamos que ha hecho por el supuesto fraude en la final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Paola Suárez sorprende a los fans al confirmar un nuevo proyecto. Muchos sospechan que podría ser ‘La mansión VIP 2’. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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Paola Suárez anuncia nuevo proyecto / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2026’?

Hace algunos días, el influencer ‘HotSpanish’ lanzó el primer promocional para la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2026’. En el avance, se muestran algunas pistas de qué celebridades podrían entrar al proyecto.

También dio a conocer que se estrenaría el 8 de noviembre, mediante el canal oficial de YouTube del reality. Algo que llamó mucho la atención es que en una parte del video se puede observar la silueta de una persona muy parecida a Paola Suárez.

Esto fue suficiente para que muchos comenzaran a especular que ‘la Perdida’ se integraría a la segunda edición del show. Si bien la noticia hubiera causado mucha emoción en el pasado, ahora es motivo de controversia por las declaraciones que ha dado sobre el presunto fraude en la final de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Y es que muchos fans sostienen que simplemente se “ardió” al ver que Karina Torres, su gran amiga, obtuvo el tercer lugar. Incluso se dice que lloraría si realmente entrara a ‘La mansión VIP 2’ y no lograra ganar.

Recordemos que, a diferencia de otros formatos 24/7, el proyecto de ‘HotSpanish’ solo dura 4 semanas y los votos se miden mediante los famosos “Superchats’ de YouTube.

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Paola Suárez podría estar en La mansión VIP 2 / Redes sociales

El nuevo proyecto de Paola Suárez tras queja sobre ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Paola Suárez confirmó que este 6 de octubre iría a su agencia de representación para firmar “unos contratos”. Si bien no quiso decir cuál era, sostuvo que será “toda una sorpresa”.

Paola Suárez “Mañana me tengo que levantar temprano. Tengo que ir a la agencia a firmar unas cosas, a firmar unos contratos… porque se viene una sorpresa. Cuídense mucho”.

Durante la emisión, la influencer también aprovechó para pedirles a sus fans que no la pidieran para la siguiente temporada de ‘La casa de los famosos México’, la cual se estrenará en 2027. Aseguró que jamás estaría en un formato donde presuntamente se comete fraude.

“Con esto que acaba de pasar, en serio se los digo, jamás entraría a esa producción. Así como está pasando todo ahora, no. Una pu… ma… en serio. Yo sé que Endemol tiene varios proyectos y varios realities en los que yo he estado, pero en el de ‘La casa de los famosos’ no estaría”, expresó.

¿’La mansión VIP’ es una copia de ‘La casa de los famosos’?

Cuando ‘HotSpanish’ anunció el lanzamiento de ‘La mansión VIP’ en 2025, muchos dijeron que era una copia de ‘La casa de los famosos’ y formatos 24/7 similares. Ante esto, el influencer dejó claro que había muchas diferencias y que buscaba “innovar”.

Pese a esto, la polémica no cesó. En su momento, el creador de contenido acusó al reality de Televisa de copiar algunas de sus ideas y hasta de hackearlo.

“Resulta que me entero de que sí hubo una junta para agarrar ideas de lo que yo estaba implementando. Y ojo, no pasa nada, el sol sale para todos, pero sí se me hace raro que primero hablen mal de un programa y después quieran tomar ideas de ahí”, dijo ‘HotSpanish’.

Por supuesto, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa’, negó estas acusaciones y sostuvo que no tienen la necesidad de “robar ideas”.

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