Famosa exparticipante de La mansión VIP sufre terrible accidente automovilístico; ¿hay heridos graves?

Luego de romper el silencio sobre los ataques que ha recibido tras salir de La mansión VIP, la exparticipante del reality alarmó a sus seguidores al documentar en sus redes el accidente automovilístico que sufrió mientras regresaba de vacaciones. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Exparticipante de La mansión VIP sufre aparatoso accidente. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es la exparticipante de La mansión VIP que sufrió un accidente automovilístico?

Luego de que Queen Buenrostro protagonizara una serie de polémicas con la ‘Bebeshita’, la influencer generó preocupación al compartir una serie de fotos de un accidente automovilístico poco después de anunciar el regreso de sus vacaciones junto a su familia.

“Ya se acabaron estas vacaciones. Me la pase increíble con mi hermano y mis primos” colocó en una primera historia; posteriormente, compartió fotos de una ambulancia acompañada por un corazón roto, generando incertidumbre.

De acuerdo con la influencer, una persona los chocó mientras estaban en un semáforo, lo que dejó algunas personas lesionadas.”De verdad, cómo puede cambiarte la vida en un segundo”, colocó al inicio del mensaje y agregó:

“Estábamos tan felices después de nuestras vacaciones y en un semáforo un chico que iba a alta velocidad y en el celular (luciéndose con sus amigos) nos chocó. Ocasionó un choque con 4 coches involucrados”. Queen Buenrostro

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¿Cuál es el estado de salud de Queen Buenrostro tras sufrir un choque?

Queen Buenrostro no dio mayores detalles sobre su estado de salud , pero confirmó que varias personas fueron hospitalizadas e hizo referencia a la operación de costillas que se realizó recientemente: “Varios hospitalizados. Yo con mi cirugía de costillas”.

Posteriormente, compartió varias fotos de los autos que fueron chocados sin dar más información de ella y sus acompañantes. Mientras que su última publicación de Instagram solo está enfocada en su viaje familiar.

Por el momento, sus seguidores se mantienen atentos a conocer nueva información, mientras que algunos usuarios han hecho referencia a la polémica que enfrenta con Suavecito, su expareja; sin embargo, la influencer se mantiene en silencio.

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Queen Buenrostro comparte fotos de su accidente. / Redes sociales

¿Quién es Queen Buenrostro, exparticipante de La mansión VIP?

Ana Daniela Martínez Buenrostro , conocida como Queen Buenrsotro creadora de contenido, modelo y empresaria.

y Originaria de California , se dio a conocer tras participar en el canal de YouTube de ‘Badabun’ , pero el apodo de ‘Queen’ surgió mucho antes, mientras cursaba la preparatoria.

, se dio a conocer tras participar en el canal de de , pero el apodo de ‘Queen’ surgió mucho antes, mientras cursaba la preparatoria. Además de su carrera en redes, Queen Buenrostro ha creado diferentes negocios, como su agencia de viajes, su marca de proteína y su cadena de taquerías.

Actualmente, está relacionada con algunas polémicas con su expareja, Suavecito, con quien ingresó al reality La mansión VIP, pero fue eliminada durante las primeras semanas.

Por ahora, sus seguidores se mantienen al pendiente de nueva información sobre su estado de salud.

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