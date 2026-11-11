‘Doña Alegría’ vuelve a exhibir a Marcela Mistral, ¡la acusa de alejarla de Poncho de Nigris!: “Me quitaste todo”

La mamá de Poncho de Nigris, ‘doña Lety’, es una de las participantes más controversiales de ‘La mansión VIP’, por las declaraciones tan llamativas que ha hecho en el poco tiempo que lleva en el reality.

Sobre todo, ha destacado por hablar de su familia dentro del programa, como Poncho y Aldo de Nigris; pero ahora sorprendió por hablar, nuevamente, de su nuera, Marcela Mistral.

Se sabe que la relación entre ella y su nuera no es la mejor, y lo volvió a reafirmar con sus recientes declaraciones sobre MArcela en ‘La mansión VIP’, ¿qué dijo?

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Doña Alegría / Redes sociales

¿Qué dijo ‘doña Alegría’ sobre Marcela Mistral en ‘La mansión VIP’?

Durante una conversación con otros participantes de ‘La mansión VIP’, ‘doña Alegría’, volvió a arremeter contra su nuera, Marcela Mistral, y la responsabilizó del distanciamiento que ha tenido con su hijo, Poncho de Nigris.

La mamá del influencer recordó que pasó cerca de un año sin hablar con él y expresó el dolor que le provocó esa separación. En sus declaraciones, incluso hizo un señalamiento directo hacia Marcela, alegando que le había quitado todo y “se volvió loca”.

"¡Te felicito, Marcela, me volví loca. Me quitaste todo. Un año sin hablarme Poncho por… Mi hijo era el más pegado del mundo, tenía mamitis y me lo quitaron. Tengo que amar a Marcela (...) Discúlpame, Poncho, pero es no es correcto eso, soy tu mamá y tu mamá es tu mamá.” ‘Doña Lety’

Asimismo, aseguró que antes tenía una relación muy cercana con su hijo y que, desde su perspectiva, Marcela habría influido para que Poncho se alejara de ella. También cuestionó que Poncho le pusiera condiciones para mantener su relación familiar y comparó la situación con el vínculo que Marcela conserva con su propia familia.

“Ella tiene a su mamá y hermano pegados y es feliz, no va a andar buscándome a mí, por qué tiene que andar poniéndome condiciones (…) Este (Poncho) bien pegado y me lo quitan muchas veces, me ha dolido mucho mi corazón.” ‘Doña Lety’

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Doña Alegría vuelve a exponer a Poncho De Nigris con Marcela Mistral #LaMansionVIP2 https://t.co/RKH6gF92r6 — SinFiltroX (@sinfiltr0x) November 10, 2026

¿Poncho de Nigris está distanciado de su mamá, Lety Guajardo?

Poncho de Nigris y su mamá han tenido varios periodos de distanciamiento, principalmente por conflictos familiares y diferencias con Marcela Mistral, esposa de Poncho.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2025, cuando Poncho confirmó que había decidido alejarse de su mamá por su bienestar emocional. En aquella ocasión, explicó que necesitaba tomar distancia para recuperar la tranquilidad y evitar que los problemas familiares continuaran afectándolo.

Posteriormente, en julio de 2025, ambos tuvieron un reencuentro que se caracterizó por los reclamos entre ambos. Aunque manifestaron su intención de recuperar la relación, los conflictos continuaron siendo el centro de la conversación.

Poncho ha mostrado públicamente su apoyo a su mamá en el reality, incluso le mando un superchat, lo que podría abrir las puertas a otro reencuentro y una eventual reconciliación entre ellos.

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Poncho de Nigris y ‘doña Lety’ / Redes sociales

¿Por qué ‘doña Alegría’ culpa a Marcela Mistral de su conflicto familiar?

El conflicto entre ‘doña Alegría’, y Marcela Mistral no es reciente y en distintas ocasiones, han salido a la luz pública. La madre de Poncho de Nigris ha expresado su inconformidad con la relación que mantiene con su hijo desde que él formó una familia con Marcela.

De acuerdo con las declaraciones de ‘doña Alegría’, considera que su nuera ha influido en el distanciamiento con Poncho, pues asegura que Marcela le ha hablado mal de ella a Poncho, lo que habría influido en el distanciamiento.

Por su parte, Marcela Mistral también ha protagonizado desencuentros con su suegra y ha dejado ver que existen diferencias entre ellas. Esta situación ha provocado diversos intercambios de declaraciones en redes sociales.

En una reciente entrevista, ‘doña Alegría’ señaló que aceptó entrar a ‘La mansión VIP’ para olvidarse de los problemas en su familia por un tiempo, y lo considera como unas “vacaciones”.

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