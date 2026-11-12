¿Participante de La mansión VIP se convulsiona EN VIVO? ¡Cinthia Cossio enciende las alarmas en el reality! VIDEO

Días después de que Dani Flow abandonó La mansión VIP 2 tan solo 4 horas después de su estreno, las emociones siguen a flor de piel en el reality 24/7. En esta ocasión fue la influencer Cinthia Cossio quien encendió las alarmas de los usuarios conectados y sus compañeros al protagonizar una supuesta convulsión en vivo. ¿Todo fue parte de un show? ¡Te contamos los detalles!

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La mansión VIP 2 enciende las alarmas. / Redes sociales

¿Cinthia Cossio se convulsionó en La mansión VIP 2?

Luego de que doña Alegría hizo públicos sus deseos de querer salir de La mansión VIP debido a que Paolita Suárez la cambió de cuarto, en redes comenzó a circular un breve video de Cinthia Cossio en el que parece presentar problemas de salud que alarman al resto de sus compañeros. A través del clip, se ve a la exparticipante de Acapulco Shore tener una plática normal cuando de pronto se levanta de su lugar y cae al piso.

En el momento en que sus compañeros la vieron comenzaron a surgir gritos desesperados como “Levántala, levántala”, cuando de pronto alguien dijo: “Se está convulsionando”, lo que generó que golpearan la puerta de acceso pidiendo ayuda a la producción, mientras que otros se acercaron al área en la que cayó la influencer.

Ante la preocupación de sus compañeros, Cossio se levantó de inmediato del piso, dejando ver que todo se trató de una broma orquestada por ella para Edwin Mendoza. La situación generó risa en algunos e indignación en otros, pero sin duda logró acaparar la atención de las redes, donde las reacciones no se han hecho esperar. ¿Piden su salida?

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¿Qué pasará con Cinthia Cossio en La mansión VIP 2 tras presentar supuestos “problemas de salud”?

Hasta el momento, la producción de La mansión VIP 2 no ha mencionado nada sobre posibles sanciones, pues ese tipo de dinámicas están permitidas dentro del reality show. Además, generó cientos de interacciones en redes, donde varios usuarios manifestaron haberse preocupado al presenciar el momento en que Cossio simuló convulsionarse.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer sobre la broma hecha por Cossio para Edwin Mendoza son: “Neta, yo me la creí”, “Ella vive de puras bromas con su hermano”, “Me asusté, yo pensé que era verdad”, “La amé, estaba risa y risa”, entre otros.

Cabe mencionar que la salud de Cinthia Cossio no está en peligro y su participación en La mansión VIP 2 continúa, pues todo se trató de una broma. ¿Seguirá sorprendiendo con más dinámicas de este tipo?

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Cinthia Cossio enciende las alarmas en La mansión VIP 2. / Redes sociales

¿Quién es Cinthia Cossio, participante de La mansión VIP 2?

Cinthia Cossio, actual participante de La mansión VIP 2 junto a Karely Ruiz y más celebridades, es una modelo de contenido para adultos originaria de Medellín, Colombia.

Antes de incursionar en redes sociales, la joven de 29 años trabajó arreglando casas, vendiendo zapatos y haciendo tareas como promotora para ayudar económicamente en su casa.

En 2013 comenzó a compartir contenido en Instagram relacionado con el modelaje, lo que le permitió construir una sólida comunidad que después la vio crecer en el contenido para adultos, pues es considerada una de las pioneras.

En redes sociales suma más de 7 millones de seguidores, principalmente en Instagram y TikTok, comunidad con la que se mantiene constante pese a su faceta como mamá.

Ahora, en su participación dentro de La mansión VIP 2, las opiniones no se han hecho esperar y, tras su broma, comienza a ser considerada una de las favoritas. ¿Logrará llegar a la final?

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