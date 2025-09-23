Aldo de Nigris rompe el silencio sobre su amistad con Yetus tras reencuentro en La casa de los famosos México

El pasado 21 de septiembre, Aldo de Nigris vivió uno de los momentos más emotivos en La casa de los famosos México. En plena dinámica para definir quién competiría por la salvación, el exfutbolista recibió la inesperada visita de Yetus, su gran amigo de años, con quien protagonizó una polémica previo al inicio del reality. ¿Qué pasó?

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre la llegada de Yetus a La casa de los famosos México?

Durante una convivencia con los demás integrantes y en la simulación del pódcast de Abelito y Aldo de Nigris, el ex futbolista confesó que no esperaba ver a su amigo Yetus en La casa de los famosos México, pero aseguró que la sorpresa le devolvió la alegría:

“Sí me sorprendió que haya venido porque no me lo esperaba. La mayoría de los videos después de esto (el distanciamiento) no era diciendo algo malo, pero sí con indirectas. (...) Yo la neta estoy contento, estoy feliz (de que haya venido). Es mi amigo de años y lo aprecio, lo quiero y estoy feliz. De verdad me puse feliz” Aldo de Nigris

El sobrino de Poncho de Nigris enfatizó que no tiene ningún problema personal con Yetus y que espera poder retomar la amistad una vez que salga del reality. Mientras tanto, reconoció que lo vivido en el programa fue un gesto importante que le dio energía para continuar en la competencia.

¿Por qué se distanciaron Aldo de Nigris y Yetus?

Antes de hablar de lo que ocurrió dentro de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris quiso dar contexto sobre su relación con Yetus y recordó cómo inició su amistad. El exfutbolista relató que llevan cerca de seis años conviviendo y trabajando juntos en distintos proyectos, entre ellos un pódcast que alcanzó gran éxito y les permitió monetizar desde los primeros capítulos.

“El que vieron es un compa de hace varios años. Con el que he venido trabajando, primero compas y luego empezamos a trabajar, íbamos mucho a eventos, había mucho jale... creamos mucho contenido juntos y en un momento comenzamos un pódcast. Nos fue muy, pero muy bien, duramos como 8 meses con ese proyecto, de amistad como 6 años” Aldo de Nigris

El “Capitán” destacó que la química entre ambos siempre fue evidente y que el público conectó rápido con sus contenidos, lo que les abrió la puerta a eventos importantes y colaboraciones de alto nivel. Sin embargo, las diferencias en la manera de llevar la carrera comenzaron a generar roces que, con el tiempo, marcaron una distancia.

¿Quién es Yetus, el amigo de Aldo de Nigris?

Yetus es un influencer originario de Torreón, Coahuila, conocido principalmente por su estilo relajado y su cercanía con el público en redes sociales. Ganó visibilidad gracias a los contenidos que realizó junto a Aldo de Nigris, con quien mantiene una amistad de aproximadamente seis años.

Ambos iniciaron proyectos en conjunto, como la conducción de un pódcast que alcanzó bastante popularidad, logrando monetizar desde los primeros episodios y atrayendo invitados de alto nivel. Además, participaron en distintos eventos y crearon contenido en plataformas digitales, lo que los llevó a consolidarse como una dupla creativa.

Sin embargo, las diferencias en la forma de trabajar, Aldo buscaba mayor ritmo y aprovechamiento de oportunidades, mientras Yetus prefería un enfoque más tranquilo y selectivo, ocasionaron fricciones que derivaron en un distanciamiento. Pese a ello, la relación no terminó en malos términos y, recientemente, su reencuentro dentro de La casa de los famosos México mostró que el lazo de amistad sigue vigente.

¿Cómo fue el reencuentro entre Aldo de Nigris y Yetus Prime en La casa de los famosos México?

El esperado reencuentro entre Aldo de Nigris y Yetus Prime ocurrió el pasado 21 de septiembre durante la dinámica denominada ‘el Elevador del espacio’, en La casa de los famosos México. Esta prueba, que definía al habitante que competiría por la salvación, permitió a Aldo recibir el apoyo de Yetus, su amigo de años.

Al ver a Yetus aparecer en el elevador, Aldo no pudo ocultar su sorpresa y emoción. Ambos se abrazaron efusivamente, un gesto que fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. Aunque el momento fue breve, la conexión entre ellos fue evidente, dejando claro que el lazo de amistad sigue vigente.

Tras el encuentro, Yetus expresó su gratitud por el momento vivido. En declaraciones posteriores, mencionó:

“Brutalidad a cabo de salir de ver a mi compa, la neta estuvo bien espiritual. Estoy agradecido de todo corazón con ‘la Jefa’, Dios y el universo por este momento. La realidad es que sentí muy bonito y se sacó el jale. Logramos la salvación, entonces ya con eso yo hice mi jale”. Yetus

Este reencuentro no solo fue significativo para Aldo y Yetus, sino también para los seguidores del reality show, quienes habían estado esperando este momento de reconciliación.

