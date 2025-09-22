Elaine Haro destapa cómo vivió su cercanía con Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

La séptima eliminada de La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro, rompió el silencio sobre los rumores que surgieron durante su estancia en el relaity en torno a sus vínculos con Aarón Mercury y Aldo de Nigris. En una entrevista en vivo con Marie Claire Harp, la actriz explicó cómo vivieron estas relaciones dentro de la casa y qué piensa ahora que está fuera del encierro. ¿Se enamoró de ellos?

Elaine Haro recibe críticas por besarle el pie a Mar Contreras. / Instagram

¿Qué dijo Elaine Haro sobre su relación con Aarón Mercury?

Elaine Haro relató que con Aarón Mercury la conexión surgió desde la primera semana del programa.

“Desde la semana 1 conecté con él; es un niñote, soy una niñota, y por eso conecté con él. Tuvimos ese momento bonito, para eso fuimos a crear contenido (...) Es una relación muy bonita” Elaine Haro

Uno de los recuerdos más significativos para Haro fue su cumpleaños dentro de la casa, donde Mercury le regaló un momento especial que ella conserva entre sus memorias favoritas. Sin embargo, dejó claro que, aunque existe cariño y afinidad, no sabe si el vínculo podría transformarse en algo más fuera de la realidad.

“No sé, me gustaría verlo aquí afuera porque es un gran amigo, aparte le dije que tengo que llevar al teatro” Elaine Haro

La actriz también reflexionó sobre cómo la dinámica del encierro puede intensificar los sentimientos: “Adentro me di cuenta de cómo se vivían las emociones, cada detalle allá se hace más extremo”. Con estas palabras se destacó cómo la convivencia constante impacta en la percepción del público y en las relaciones que se muestran frente a las cámaras.

Elaine Haro y Aarón Mercury son finalistas para retar a Guana y quitarle la salvación a Guana en La casa de los famosos México / IG

¿Qué explicó Elaine Haro sobre su vínculo con Aldo de Nigris?

Respecto a Aldo de Nigris, Elaine aseguró que no fue consciente del supuesto “shippeo” hasta que salió y comenzó a ver los videos que circularon en redes sociales.

“Cuando me cambié a Noche y empecé a conectar con Aldo me cayó bien, nos hicimos amigos. Vi los videos, en su momento sí lo sentí, porque sabemos que Aldo es alguien frío y poco a poco le fui sacando ese lado tierno” Elaine Haro

Haro confesó que en algunos momentos sí percibió una conexión especial, pero insistió en que su relación con el exfutbolista era de amistad. “En algunos momentos sí sentí esos momentos, esas miradas, yo misma decía que no, somos cuates, somos amigos”, explicó durante la charla.

El tema cobró mayor relevancia luego de que en redes circularan escenas editadas que mostraron interacciones entre ambos, generando comentarios y especulaciones sobre una posible cercanía romántica que ella misma aclaró.

Elaine Haro se confiesa con Abelito: ¿A quién prefiere besar ¿a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Elaine Haro a los videos donde Aarón Mercury y Aldo de Nigris hablaron de ella?

Otro de los momentos que generó conversación fue un video en el que Aarón Mercury y Aldo de Nigris opinaban sobre las expresiones y reacciones de Elaine Haro dentro de la casa. La actriz restó importancia al tema y aseguró que no se sentía ofendida.

“Porque soy bastante expresiva; no me tomé a mal lo que ellos dijeron de mí, los sigo queriendo a los dos” Elaine Haro

Incluso habló sobre un comentario de Mercury que pudo haber sido malinterpretado: “Lo que Aarón dijo de los originales pudo haber tomado a mal, pero yo no; yo los sigo queriendo”. Con estas declaraciones, Haro buscó cerrar el capítulo de rumores y dejar en claro que mantiene una relación cordial con ambos excompañeros del reality.

