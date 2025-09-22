Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México, se dice ser “autistilla, de los autistas ver...”

Durante las últimas semanas, Aldo de Nigris ha sido uno de los personajes más comentados de La casa de los famosos México. No solo por sus estrategias o su relación con otros habitantes, sino por una serie de comportamientos que han despertado curiosidad entre los espectadores y sus compañeros. ¿Desconexión en las conversaciones? ¿Miradas perdidas? ¿Respuestas fuera de lugar? Todo esto ha llevado a muchos a preguntarse si hay algo más detrás de su forma de actuar. Pero lo que realmente sacudió las redes fue una confesión que Aldo hizo en su propio podcast, Más allá del fierro, junto a Yetus Prime. En ese episodio, el exfutbolista compartió una anécdota que dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre el autismo en su pódcast ‘Más allá del fierro’ y por qué generó polémica?

El redescubrimiento del pódcast de Aldo de Nigris trajo a la mesa una confesión que ahora genera titulares. En una anécdota aparentemente ligera, el ex futbolista narró cómo, después de pasar una noche con una chica, ella notó algo distinto en su manera de comunicarse.

“Bueno les cuento aquí en confianza. Me agarré a una morrita el fin de semana.” Aldo de Nigris

Todo parecía una anécdota más, hasta que reveló que al día siguiente, su comportamiento fue... peculiar: “La morra me preguntaba cosas, como: ¿te hago un huevito? Y yo solo le hacía: mjm.”

La joven, confundida, le preguntó directamente:“¿Y eres autista?”

Aldo desde ese momento asegura tiene dudas y a su amigo Yetus dijo: “A lo mejor soy autistilla, pero de los chidos.”

Aunque lo dijo en tono de broma, la frase no pasó desapercibida. En redes sociales, muchos usuarios lo tomaron como una falta de sensibilidad, mientras otros lo interpretaron como una confesión espontánea de alguien que podría estar reconociendo una condición neurodivergente.

¿Aldo de Nigris se ha hecho estudios para saber si tiene autismo o TDAH?

La respuesta es clara: no. En el mismo episodio del pódcast, Aldo de Nigirs aseguró no tener interés en saberlo:

“Si soy autista, no me voy a hacer estudios.” Aldo de Nigris

Esto ha generado aún más debate. Algunos consideran que debería buscar una evaluación profesional, mientras otros aplauden su autenticidad y su forma de hablar sin filtros.

Lo cierto es que, hasta ahora, no hay diagnóstico confirmado. Solo hay observaciones, comportamientos y una confesión que, aunque informal, ha abierto la puerta a una conversación más profunda en redes.