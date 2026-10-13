¿Erika Zaba exige disculpas a Mariana tras La casa de los famosos México 2026? ¡Ventiló secretos de OV7!

Erika Zaba y Mariana, exintegrantes de OV7, vuelven a estar en polémica tras el paso de esta última por La casa de los famosos México 2026. Aunque Erika la apoyó durante la competencia, algunas declaraciones que escuchó después no le hicieron ninguna gracia. La cantante confirmó que ya tuvieron un primer acercamiento, pero dejó claro que hay algo que no está dispuesta a dejar pasar.

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Érika Zaba se dice fiel a OV7 / Redes Sociales

¿Por qué Erika Zaba exige una disculpa a Mariana tras La casa de los famosos México 2026?

Erika Zaba expresó su molestia por las declaraciones de Mariana en La casa de los famosos México 2026, pues considera que su excompañera de OV7 expuso asuntos personales que no le correspondía contar. Durante un encuentro con la prensa, dejó claro que no está en contra de su participación en el reality, sino de la información que compartió.

La cantante aseguró que Mariana tenía suficientes historias propias para contar sin involucrar a otras integrantes de OV7. Incluso insinuó que conoce muchas más experiencias de su excompañera que las reveladas durante el programa.

Erika Zaba “Yo no estoy de acuerdo, o sea, el hecho que Mariana haya entrado a La casa de los famosos está muy bien. Yo creo que fue un juego que ella tenía que jugar. A mí me hubiera gustado, si me preguntas, pues que ella hubiera contado sus intimidades, sus cosas. Que no involucre, o sea, sus propias historias, sus anécdotas, que tiene muchas que contar, muchas, muchísimas. Yo me sé más de las que contó”.

Erika Zaba también confirmó que ya habló con Mariana por WhatsApp para manifestarle su inconformidad. Aunque ambas compartieron años de carrera y amistad en OV7, la intérprete considera que su excompañera cruzó un límite al hablar públicamente de su vida.

“Pero contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga pues eso no me parece. Y ella ya lo sabe. Yo ya pude hablar por lo menos por teléfono en WhatsApp con ella y le dije: ‘Mariana, no está bien que tú hayas hablado mal de mí’. Yo creo que me merezco una disculpa porque no puede contar intimidades o cosas que no son así en televisión nacional, internacional”. Erika Zaba

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¿Qué reveló Mariana sobre Erika Zaba y los problemas de OV7 en La casa de los famosos México?

Mariana habló de situaciones delicadas entre los integrantes de OV7 durante La casa de los famosos México 2026, incluyendo desacuerdos relacionados con la maternidad y los pagos por presentaciones de la agrupación. Una de sus declaraciones involucró a dos integrantes mujeres de OV7 que presuntamente se habrían opuesto a que Mariana y Lidia Ávila recibieran su pago completo por conciertos en los que no participaron debido a sus respectivas maternidades.

Erika Zaba no desmintió directamente esa versión, pero cuestionó que Mariana utilizara historias que involucraban a sus compañeras. Para la cantante, los desacuerdos de OV7 deberían resolverse personalmente y no frente a millones de espectadores.

Erika Zaba “Me parece que a veces el silencio o primero arreglar las cosas sería mucho más cordial con alguien que ha sido tu hermana, o por lo menos eso lo yo haría, ¿no? Pero lo que ya no quiero yo también es hablar en público, con las cámaras, con la prensa, porque yo no quiero mandarle mensajes a ninguno de mis compañeros a través de ustedes, para nada. Yo lo que quiero es que, si alguien me busca o yo buscarlos directamente, pues entonces arreglar las cosas, porque públicamente las cosas se vuelven peor, porque se hace más grande”.

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¿Erika Zaba desmintió a Mariana sobre su delicado embarazo en 2019?

Erika Zaba aclaró que sus compañeros de OV7 sí estuvieron pendientes de ella cuando enfrentó complicaciones de salud durante la última etapa de su embarazo en 2019. La cantante padeció preeclampsia y atravesó momentos de incertidumbre mientras se encontraba en Estados Unidos.

La intérprete explicó que su esposo, Francisco, mantuvo informados a los integrantes de OV7, pues la situación médica era delicada y habían decidido compartirla únicamente con personas cercanas. Recordó que aquellos días estuvieron marcados por la preocupación por su salud y la de su bebé.

Erika Zaba “Cuando estuve enferma en la última etapa de mi embarazo, que ya no estaba en México y que sí la pasé muy mal, estuvimos en una situación muy delicada tanto mi bebé y yo con Francisco, allá fueron semanas de mucha incertidumbre. Tuve una enfermedad muy fuerte que casi nadie se enteró, que a muy pocos a muy pocas personas se los conté porque pues estamos pasando un mal momento y las cosas eran inciertas. Y por supuesto que los OV7 se enteraron”.

Aseguró que todos sus compañeros estuvieron presentes a su manera y que no pondría en duda el cariño que le demostraron.

“Por supuesto que nosotros estando en Estados Unidos Francisco tuvo comunicación con ellos porque eran mis hermanos y literalmente solo se le avisó a mis hermanas y a ellos, a nadie más. Hasta que no se definiera qué iba a pasar con el tratamiento médico y tal. Pero afortunadamente todo salió muy bien y hoy te puedo decir que todos estuvieron, o sea, a su manera, cada quien como amigo sabe estar a su manera.

Por supuesto que estuvo presente. Todos estuvieron presentes y mi marido está ahí también para contarlo”.

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¿Erika Zaba y Mariana se reconciliarán tras la polémica de OV7 y La casa de los famosos México?

Erika Zaba confirmó que ya existe comunicación con Mariana después de La casa de los famosos México 2026. Ambas intercambiaron mensajes por WhatsApp y, según lo compartido por la cantante, Mariana propuso que se reunieran para hablar sobre sus diferencias.

Aunque Erika Zaba considera que merece una disculpa de Mariana, también dejó claro que no quiere continuar el enfrentamiento a través de entrevistas. Su intención es que los desacuerdos se resuelvan directamente, especialmente por los años de amistad que compartieron dentro de OV7.