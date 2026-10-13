¿Erika Zaba exige disculpas a Mariana tras La casa de los famosos México 2026? ¡Ventiló secretos de OV7!
Erika Zaba estalla contra Mariana por revelar intimidades de OV7 en La casa de los famosos México 2026. Ya hablaron, pero la cantante exige una disculpa.
Erika Zaba y Mariana, exintegrantes de OV7, vuelven a estar en polémica tras el paso de esta última por La casa de los famosos México 2026. Aunque Erika la apoyó durante la competencia, algunas declaraciones que escuchó después no le hicieron ninguna gracia. La cantante confirmó que ya tuvieron un primer acercamiento, pero dejó claro que hay algo que no está dispuesta a dejar pasar.
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¿Por qué Erika Zaba exige una disculpa a Mariana tras La casa de los famosos México 2026?
Erika Zaba expresó su molestia por las declaraciones de Mariana en La casa de los famosos México 2026, pues considera que su excompañera de OV7 expuso asuntos personales que no le correspondía contar. Durante un encuentro con la prensa, dejó claro que no está en contra de su participación en el reality, sino de la información que compartió.
La cantante aseguró que Mariana tenía suficientes historias propias para contar sin involucrar a otras integrantes de OV7. Incluso insinuó que conoce muchas más experiencias de su excompañera que las reveladas durante el programa.
Erika Zaba también confirmó que ya habló con Mariana por WhatsApp para manifestarle su inconformidad. Aunque ambas compartieron años de carrera y amistad en OV7, la intérprete considera que su excompañera cruzó un límite al hablar públicamente de su vida.
“Pero contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga pues eso no me parece. Y ella ya lo sabe. Yo ya pude hablar por lo menos por teléfono en WhatsApp con ella y le dije: ‘Mariana, no está bien que tú hayas hablado mal de mí’. Yo creo que me merezco una disculpa porque no puede contar intimidades o cosas que no son así en televisión nacional, internacional”.
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¿Qué reveló Mariana sobre Erika Zaba y los problemas de OV7 en La casa de los famosos México?
Mariana habló de situaciones delicadas entre los integrantes de OV7 durante La casa de los famosos México 2026, incluyendo desacuerdos relacionados con la maternidad y los pagos por presentaciones de la agrupación. Una de sus declaraciones involucró a dos integrantes mujeres de OV7 que presuntamente se habrían opuesto a que Mariana y Lidia Ávila recibieran su pago completo por conciertos en los que no participaron debido a sus respectivas maternidades.
Erika Zaba no desmintió directamente esa versión, pero cuestionó que Mariana utilizara historias que involucraban a sus compañeras. Para la cantante, los desacuerdos de OV7 deberían resolverse personalmente y no frente a millones de espectadores.
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¿Erika Zaba desmintió a Mariana sobre su delicado embarazo en 2019?
Erika Zaba aclaró que sus compañeros de OV7 sí estuvieron pendientes de ella cuando enfrentó complicaciones de salud durante la última etapa de su embarazo en 2019. La cantante padeció preeclampsia y atravesó momentos de incertidumbre mientras se encontraba en Estados Unidos.
La intérprete explicó que su esposo, Francisco, mantuvo informados a los integrantes de OV7, pues la situación médica era delicada y habían decidido compartirla únicamente con personas cercanas. Recordó que aquellos días estuvieron marcados por la preocupación por su salud y la de su bebé.
Aseguró que todos sus compañeros estuvieron presentes a su manera y que no pondría en duda el cariño que le demostraron.
“Por supuesto que nosotros estando en Estados Unidos Francisco tuvo comunicación con ellos porque eran mis hermanos y literalmente solo se le avisó a mis hermanas y a ellos, a nadie más. Hasta que no se definiera qué iba a pasar con el tratamiento médico y tal. Pero afortunadamente todo salió muy bien y hoy te puedo decir que todos estuvieron, o sea, a su manera, cada quien como amigo sabe estar a su manera.
Por supuesto que estuvo presente. Todos estuvieron presentes y mi marido está ahí también para contarlo”.
¿Erika Zaba y Mariana se reconciliarán tras la polémica de OV7 y La casa de los famosos México?
Erika Zaba confirmó que ya existe comunicación con Mariana después de La casa de los famosos México 2026. Ambas intercambiaron mensajes por WhatsApp y, según lo compartido por la cantante, Mariana propuso que se reunieran para hablar sobre sus diferencias.
Aunque Erika Zaba considera que merece una disculpa de Mariana, también dejó claro que no quiere continuar el enfrentamiento a través de entrevistas. Su intención es que los desacuerdos se resuelvan directamente, especialmente por los años de amistad que compartieron dentro de OV7.
🔥🫵 "¿Por qué no contó sus historias, pero sí las de nosotros?": Érika Zaba enciende el pleito contra Mariana Ochoa pues la acusa de revelar sus intimidades, y de otros exOV7, en La Casa de Los Famosos. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/H5BElAoqRO— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 13, 2026