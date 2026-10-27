Chef y conductora de matutino, que comparten programa, confirman su relación y ¿las hijas de él no la aceptan?

La televisión vive una nueva polémica, pues un reconocido chef de un matutino (parte de Guerreros mundiales) anunció su relación con una compañera de programa, una famosa conductora de Despierta América. Y ahora la controversia gira alrededor de las hijas de él. ¿No aceptan la relación?

Romances entre conductora y chef de programa de TV / Redes sociales

¿Qué chef y conductora de televisión anunciaron su relación sentimental recientemente?

Desde hace unos meses, rumores señalaban que el famoso Chef Yisus y la conductora Jessica Rodríguez, ambos compañeros en Despierta América hace unos años, mantenían una relación sentimental.

El Chef Yisus es una de las figuras más conocidas en programas de televisión, y ha estado presente en diversos proyectos, desde Telemundo y hasta Univisión.

Aunque no había una declaración de ambos en la que confirmaran su relación, todo comenzó cuando los dos subieron una fotografía en las que aparecían (cada quien por su lado) recostados en la playa.

El detalle que llamó la atención fue que la toalla era igual, el nombre del supuesto hotel era el mismo, y fue ahí que fans comenzaron sus teorías.

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¿Jessica Rodríguez y Chef Yisus juntos en la playa? / Redes sociales

Chef Yisus habla de sus hijas y su relación con la conductora Jessica Rodríguez

Casi como una confirmación, el Chef Yisus habló con la periodista Mandy Fridmann, quien le preguntó sobre su vida sentimental y el momento que atraviesa junto a su reciente novia:

Yo creo que lo más importante siempre para mí ha sido cómo se sienten las niñas, cómo están nuestros familiares más cercanos. Las niñas cuando me ven feliz lo expresan mucho. (...) Pero verme feliz y verme disfrutar todo el proceso o todo lo que lleve esta nueva etapa a ellas les llena el corazón y me lo demuestran a diario. Chef Yisus

Esto confirma que las hijas de Yisus se mantienen felices por esta nueva etapa de su padre. Lo curioso es que, actualmente, él y Jessica están en cadenas rivales (Univisión y Telemundo), pero asegura que esto no afecta en su dinámica:

Yo creo que ese es un tema que no tocamos mucho. Estamos disfrutando muchísimo, disfrutando que estamos bien, tanto las niñas, nuestras familias, nuestros seres queridos, los cercanos, y nos empujan a que nos disfrutemos cada segundo sin llegar al tema de la competencia. Chef Yisus

Aunque no dijo el nombre exacto de Jessica, todo ha indicado que sí se trata de la conductora venezolana con quien ahora comparte parte de su vida.

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¿Quién es el Chef Yisus?

Jesús Díaz, conocido como Chef Yisus, es un chef venezolano que llegó a Estados Unidos en 2000 y, una invitación a Despierta América para cocinar sushi, lo llevó a unirse al matutino de Univision, donde estuvo aproximadamente siete años.

Además de cocinar, participó en segmentos de deportes y entretenimiento, publicó el libro Cook Deliciously with Chef Yisus y lanzó una línea de delantales.

En diciembre de 2024 salió del programa durante una ola de despidos de la cadena. En agosto de 2026 se incorporó a Telemundo como colaborador y conductor de En casa con Telemundo.

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