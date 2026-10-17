Conductora de ‘HOY’ llegó borracha al foro y trató mal a una actriz invitada, aseguran: “No podía articular”

Una nueva polémica se cierne sobre el programa ‘HOY’. Y es que recientemente se filtró que, presuntamente, una de las conductoras no solo llegó tarde a la grabación, sino que también trató mal a una actriz invitada. Te contamos lo que se sabe.

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Conductores de HOY / Redes sociales

El supuesto maltrato de una conductora de ‘HOY’ a Betty Monroe

A través de su columna para un medio de circulación nacional, el periodista Alex Kaffie ventiló la supuesta situación incómoda que vivió Betty Monroe en su momento cuando fue invitada al programa ‘HOY’.

El comunicador empezó diciendo que, en los últimos meses, la actriz ha aceptado entrevistas de podcast en internet, por lo que le sugirió que revelara la vez que, presuntamente, una presentadora del matutino de Televisa se portó “patana” con ella y llegó borracha al set.

Según mencionó, en aquella ocasión, la celebridad tuvo que esperar dos horas para ser entrevistada, ya que el staff estaba trabajando en bajarle la “borrachera” a la conductora. Al parecer, Betty no se quejó en ese entonces y esperó pacientemente.

“Ahora que Beatriz Monroy, más conocida como Betty Monroe, está haciendo declaraciones fuertes y contando verdades en podcasts, ¡le pido encarecidamente! que hable de la conductora de ‘Hoy’ que la hizo esperar ¡dos horas! la vez que la entrevistó para dicho matutino. Sí, Betty tuvo que aguardar a que se le bajara la peda a la presentadora, ya que de tan borracha ¡no podía articular palabra! Monroe fue muy paciente, pues sin quejarse esperó dos horas mientras a la otra se le aminoraba la embriaguez”. Alex Kaffie

No dio nombres y, hasta el momento, Monroe no ha declarado si esta situación fue real o la conductora que supuestamente estaba en estado de ebriedad. En tanto que los internautas ya han empezado a teorizar posibles nombres. Algunos creen que fue Galilea Montijo, mientras que otros apuestan por Andrea o Martha Figueroa.

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Alex Kaffie asegura que Betty Monroe sí fue tratada mal en HOY / Redes sociales

¿Por qué Betty Monroe se retiró de la actuación?

En los últimos meses, Betty Monroe ha estado asistiendo a podcasts en internet, en los cuales cuenta sus experiencias en el mundo de la actuación. Una de las más impactantes fue la presunta brujería que le hizo una compañera en ‘Sueño de amor’.

Este melodrama fue una de sus últimas apariciones en televisión. Y es que posteriormente trabajó en algunas producciones con personajes menores y se retiró. Contó en entrevista que hubo muchas razones por las que decidió alejarse del mundo artístico.

No obstante, una de ellas fue el bullying que habría sufrido en ‘Sueño de amor’. Señaló que su experiencia le ayudó a entender que quizá la farándula no era para ella.

Actualmente, se dedica al hogar y ha dicho que es muy feliz, pues ahora ya puede pasar más tiempo con sus hijos y familia.

Betty Monroe se retiró hace unos años de la actuación / Redes sociales

¿Gema Garoa será la nueva conductora de ‘HOY’?

Luego de que Gema Garoa obtuviera el quinto lugar de ‘La casa de los famosos México 2026’, su abuela contó que la actriz tenía el sueño de conducir un programa de Televisa.

Sin embargo, no se trata del programa ‘HOY’, sino de ‘Cuéntamelo Ya!’. Poco después de esta declaración, la celebridad tuvo su oportunidad de ser titular invitada en ese proyecto. Desafortunadamente, las cosas no salieron del todo como esperaba.

Y es que recibió muchas críticas en redes sociales. Muchos internautas consideran que Garoa no tiene el talento suficiente para estar al frente de un programa.

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