¿Cómo está Laura Bozzo? Tras reporte de que está en terapia intensiva revelan más detalles de su estado de salud

La salud de Laura Bozzo ha generado expectativa y preocupación durante los últimos días, luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia.

Una de las últimas actualizaciones sobre la conductora peruana señala que permanece en terapia intensiva debido a complicaciones que presentó durante su hospitalización.

Ahora, el periodista Ernesto Buitrón compartió nuevos detalles sobre su estado de salud. ¿Qué se sabe sobre su evolución? Te contamos.

Leer: Familia de Laura Bozzo habría descartado su traslado a otro hospital; señalan que “estuvo en coma": “Frágil”

Laura Bozzo Laura Bozzo / Redes sociales

¿Por qué Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia?

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia el pasado 13 de octubre, luego de presentar intensos dolores abdominales y deshidratación mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con su asistente, Aarón Guerrero, la conductora peruana tuvo complicaciones derivadas de una úlcera intestinal perforada, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención especializada.

Leer: Laura Bozzo grave en el hospital por una sepsis abdominal, mientras que su familia sale de fiesta, aseguran

Laura Bozzo / Mezcalent

¿Por qué Laura Bozzo permanece en terapia intensiva?

Laura Bozzo permanece en terapia intensiva debido a las complicaciones que presentó después de ser sometida a la cirugía para tratar la úlcera intestinal. Tras esa intervención, la conductora habría desarrollado peritonitis y septicemia, una infección grave.

De acuerdo con los reportes, su estado de salud se agravó al presentar también complicaciones respiratorias, entre ellas neumonía y una afectación en el pulmón izquierdo.

Por esa razón, habría necesitado una intervención y vigilancia médica más especializada, por lo que permanece internada en la Ciudad de México.

Leer: Chófer de Laura Bozzo da detalles de su salud tras llegar a hospital en CDMX: “Hay unos temas” |VIDEO

Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Laura Bozzo ha mejorado de salud y podría salir de terapia intensiva?

La noche del 21 de octubre, el periodista Ernesto Buitrón compartió información sobre lo que sería una nueva actualización médica acerca de la salud de Laura Bozzo. De acuerdo con lo que trascendió, la conductora habría presentado una mejoría en su estado de salud y los médicos habrían logrado controlar la septicemia.

Ernesto señaló que la asistente de Laura se habría comunicado con otro periodista para informarle que la conductora podría salir próximamente de terapia intensiva y ser trasladada a piso, lo que representaría un avance en su recuperación.

“El último parte médico filtrado hay una probable mejoria…el asiste Aarón de la señora Laura Bozzo se comunicó con un compañero periodista y le dijo que probablemente el día de mañana sea trasladada a piso, es decir que va a salir de terapia intensiva y de urgencias (...) Se habla que los médicos lograron controlar esta septicemia” Ernesto Buitrón

Sin embargo, hasta el momento, esta información se mantiene como un reporte extraoficial, pues ni el equipo médico ni la familia de Laura Bozzo han emitido un comunicado público para confirmar su evolución o su posible traslado.

El día anterior, un médico habló sobre la situación de Laura Bozzo y preocupó al decir que su pronóstico no era muy alentador.

Leer: Ramsés Vidente lanza advertencia a Laura Bozzo tras problemas de salud: “Alguien la tiene enterrada” VIDEO