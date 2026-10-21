Laura Bozzo está en peligro tras presunta recaída de salud, doctor cuenta detalles: “Dependiendo de ventilador”

Una de las figuras más importantes de la televisión, Laura Bozzo, atraviesa un delicado problema de salud. Miles de seguidores están a la espera de nuevas noticias sobre la conductora. Ahora, es un doctor el que habla sobre la situación actual de la peruana y parece que su pronóstico puede no ser alentador. ¿Qué dijo el médico?

Laura Bozzo siendo trasladada a hospital de CDMX / Redes sociales

¿Desde cuándo está hospitalizada la conductora Laura Bozzo?

Fue desde el pasado 13 de octubre que Laura Bozzo, la conductora peruana, permanece hospitalizada. Primero en Acapulco, Guerrero, y después en el Hospital General de la Ciudad de México, lugar al que fue trasladada apenas unas horas más tarde.

Algunas versiones han chocado desde las primeras horas de su hospitalización, ya que aunque familiares y la propia cuenta de Bozzo en redes sociales aseguraba que todo estaba bien, el chofer de ella fue quien contó que la situación parecía más complicada.

A casi siete días de la última actualización de salud de parte de Laura Bozzo en su cuenta oficial, muchos se han preguntado qué es lo que pasa con la conductora. Mientras tanto, un doctor es el que cuenta el presunto estado en el que se encontraría ella.

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Laura Bozzo con delicados problemas de salud / Cortesía

Doctor habla del posible estado de salud de la conductora Laura Bozzo

De acuerdo con los últimos reportes médicos, la conductora peruana, Laura Bozzo, presuntamente presenta complicaciones derivadas de una peritonitis, un choque séptico y una neumonía.

Ante la gravedad del cuadro, el cirujano Arturo Candido habló en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón, para poder dar ahí su punto de vista, recalcando que el médico NO es parte del equipo de especialistas que están cuidando a Bozzo:

Cuando llegas a tener un choque séptico hay una falla orgánica múltiple ¿esto qué significa? que empiezan a fallar distintos órganos, puede verse afectado el sistema respiratorio, el cardiaco, el sistema digestivo. Dr. Arturo Candido

Por otra parte, apuntó que en estos momentos Laura Bozzo estaría dependiendo de un ventilador, dado que la neumonía que padece le ha complicado la capacidad respiratoria:

Lo que ella está es que está dependiente de un ventilador, hay que ver esta neumonía puede ser como respuesta a esa falta de distribución de líquidos o puede ser en respuesta a una enfermedad nosocomial, es decir que esa neumonía haya sido adquirida dentro del hospital. Dr. Arturo Candido

Por último, lo que más llamó la atención de las declaraciones del doctor Arturo, fue que para él, Laura sí podría estar en peligro de morir: “ El riesgo de muerte puede presentarse, ya el hecho de que estés en una terapia intensiva y con ese diagnóstico de peritonitis, choque séptico y neumonía, la pone en una condición difícil ”, aseveró.

Mientras esto sucede, colegas, amigos y seguidores de la peruana están pendientes de su evolución, deseando que pronto vuelva a gozar de buena salud.

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¿Por qué critican que Laura Bozzo esté en un hospital público?

Luego de que Laura Bozzo fuera trasladada al Hospital General de México, ubicado en la capital del país, muchos comenzaron a preguntarse sobre la decisión de su equipo para que la conductora se mantenga ahí.

Algunas personalidades como la periodista, Magaly Medina, pusieron en tela de juicio dicha decisión, asegurando que ella hizo dinero durante toda su carrera:

Lo que muchos colegas en la televisión mexicana se preguntan también es cómo Laura Bozzo, con todo el dinero que ganó a lo largo de su carrera televisiva, larguísima además, cómo está atendiéndose un... en un hospital público. Magaly Medina

Un representante de Laura Bozzo fue cuestionado, y aseguró que llevarla a ese hospital le pareció lo mejor, dado por la emergencia y la cercanía que tenía. ¿Hizo lo correcto?

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