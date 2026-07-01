Germán Lizárraga de luto: Anuncian la muerte de una de sus hijas y la despiden con devastador mensaje

Germán Lizárraga es reconocido como uno de los músicos más influyentes del regional mexicano y una pieza clave en la evolución de la banda sinaloense. Recientemente, se dio a conocer que vive un difícil momento tras confirmarse la muerte de su hija.

Germán Lizárraga sufre muerte de su hija / Redes sociales

¿Qué hija del famoso cantante, Germán Lizárraga, murió recientemente?

Durante el mediodía de este miércoles 1 de julio se confirmó la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija del famoso cantante de regional mexicano, Germán Lizárraga.

El anuncio se dio en redes sociales mediante la página de Instagram de la banda Estrellas de Sinaloa, agrupación de Germán Lizárraga, en la que despedían a la hija del querido intérprete:

Hoy, como familia Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix. Banda Estrellas de Sinaloa

La agrupación también pidió respeto por el difícil momento que pasa Germán, deseando que la familia encuentra el consuelo ante esta terrible pérdida.

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Muere hija de Germán Lizárraga / IG: estrellasdesinaloa

¿Cómo reaccionó Germán Lizárraga a la muerte de su hija?

Hasta el momento, Germán Lizárraga no ha reaccionado o dado alguna declaración ante la muerte de su hija Yolanda, sus más recientes movimientos corresponden al “reposteo” de esquelas hechas por amigos y conocidos.

Tampoco se ha confirmado la causa de la muerte de Yolanda Lizárraga, algo que ha generado diversas especulaciones en torno al fallecimiento.

Uno de los primos de Yolanda, ubicado en redes sociales como “Jorge Lizárraga”, se despidió de su “prima” y le dedicó un emotivo mensaje:

Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz prima. Jorge Lizárraga

Cientos de comentarios han continuado en redes sociales, no solo despidiendo a Yolanda, si no también con palabras de aliento hacia Germán Lizárraga.

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¿Cuáles son las canciones de Germán Lizárraga más conocidas?

Germán Lizárraga es hijo de Cruz Lizárraga, fundador de la emblemática banda El recodo, conocida como “la Madre de todas las bandas”.

Su incursión en dicha banda llegó cuando su padre descubrió sus habilidades con el clarinete y decidió integrarlo. Dentro de la agrupación participó en sus primeras grabaciones y fue parte fundamental.

Después de concluir su ciclo con El recodo, creó la agrupación Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, proyecto con el que continúa difundiendo este estilo musical y con canciones como:



Casquillos de mi cuerno,

Estoy sufriendo,

Ando bien atravesado, entre muchas otras.

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