Conductora de televisión denuncia robo en valet parking de El ranchito de Yulay ¡le rompieron el vidrio!

Luego de que hace unos días se diera a conocer que una productora de Hoy fue señalada por presuntos cobros a invitados para permanecer más tiempo en el programa, ahora otra conductora de televisión acapara la atención por una denuncia. Se trata de Karely Herrera, quien aseguró que sufrió un robo en el valet parking de un restaurante y exige que le respondan por sus pertenencias.

Mira: ¿Consuelo Duval traicionó a las antiguas Netas Divinas? Ella se confesó: “Me sentí traidora” ¿Qué pasó?

Exparticipante del ‘Gran Hermano’ fue arrestada por robo / Redes sociales

¿Quién es Karely Herrera, la conductora que denunció un presunto robo en el valet parking de El Ranchito de Yulay?

La mujer que denunció los hechos es Karely Herrera, actriz, modelo, conductora de televisión y empresaria venezolana radicada en México, quien ha desarrollado buena parte de su carrera en el mundo del entretenimiento.

Ha participado en producciones como las telenovelas:



Pasión Morena

Camaleones

Además de colaborar en el programa:



¡Cuéntamelo Ya! de Televisa

Inaudito TV, de Multimedios.

También ha incursionado en el mundo empresarial con sus propias marcas de moda, calzado y bikinis. Precisamente, parte de los artículos que presuntamente le robaron eran herramientas y pertenencias relacionadas con su trabajo.

Lee: Exconductora de Con sello de mujer reaparece, ¿qué ha hecho en estos años? Así luce ahora | FOTO

¿Cuál fue el presunto robo que denunció Karely Herrera en el valet parking de El Ranchito de Yulay?

Karely Herrera denunció que fue víctima de un presunto robo el domingo 8 de noviembre, cuando acudió a la premier de Chef a Prueba, realizada en el restaurante El Ranchito de Yulay, propiedad del creador de contenido.

Según explicó, llegó al establecimiento alrededor de las 4 de la tarde y permaneció ahí hasta las 6:30. Durante ese tiempo, dejó su camioneta en el servicio de valet parking de la empresa New Park.

Sin embargo, cuando le entregaron su vehículo, descubrió que uno de los cristales estaba roto y que varias de sus pertenencias habían desaparecido. La conductora identificó a Orlando González Vázquez como la persona que recibió su camioneta.

¿Qué le robaron a Karely Herrera de su camioneta?

La denuncia de Karely Herrera llamó la atención porque, además de los daños en su vehículo, aseguró que se llevaron artículos de considerable valor, entre ellos bolsas de diseñador, ropa, maquillaje y hasta sus zapatos.

La conductora explicó que muchas de esas pertenencias eran producto de su trabajo, esfuerzo y dedicación, por lo que la pérdida representaba mucho más que un simple daño material. De acuerdo con el relato difundido sobre su caso, el personal del estacionamiento habría ofrecido pagar únicamente la reparación del cristal, sin darle una solución por los demás objetos sustraídos.

“Yo le pago su ventana, son tres mil, cuatro mil pesos. Lo de sus bolsas y lo demás, sepa Dios quién se lo va a pagar”, según interpretado por el canal de noticias que difundió su caso.

Mira: Exconductora de Despierta américa de luto; anuncia muerte de ser querido tras pérdida de su esposo

¿Qué exige Karely Herrera tras el presunto robo en El Ranchito de Yulay?

A través de un video, Karely Herrera confirmó que ella era la conductora involucrada en el caso y pidió ayuda para compartir su denuncia. También explicó que ya había realizado el procedimiento correspondiente para reportar lo sucedido.

“La mujer de la que hablaron en esta nota soy yo, Karely Herrera, y les pido que, por favor, me ayuden a compartir este video”. Karely Herrera

La actriz señaló que exige al servicio de valet parking y al restaurante El Ranchito de Yulay que respondan por los daños ocasionados a su camioneta y por las pertenencias que, según su versión, desaparecieron mientras el vehículo estaba bajo su resguardo.

Además, solicitó que se conserven y revisen las grabaciones del establecimiento y de las cámaras de la zona para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables: “Quiero una respuesta por lo que me robaron y también quiero evitar que alguien más pase por esto”, manifestó.

Finalmente, Karely insistió en que dejar un vehículo en un estacionamiento no debería convertirse en una preocupación para los clientes y agradeció a Telediario y C4 por visibilizar su caso: “Definitivamente, dejar nuestro vehículo en un servicio de valet parking no debería significar vivir con miedo a que rompan un vidrio y se lleven nuestras cosas”.

La conductora cerró su mensaje con una nueva petición para que su denuncia llegue a más personas: “Yo ya di el primer paso. Ahora necesito respuestas y que este robo no quede impune”.