Exconductora de Despierta américa de luto; anuncia muerte de ser querido tras pérdida de su esposo

Una reconocida periodista, exconductora del famoso programa matutino, Despierta américa, anunció recientemente la muerte de un ser querido, todo esto, a poco tiempo de haber perdido a su esposo. La noticia se confirmó la madrugada de este jueves 9 de abril. Te platicamos de quién se trata.

Colaboradora de ‘Despierta América’ se habría metido en un matrimonio / Redes sociales

¿Qué exconductora de Despierta América anunció la muerte de ser querido?

La periodista hondureña Neida Sandoval, ganadora del Emmy y exconductora de Despierta américa, atraviesa nuevamente un momento de profundo dolor tras la muerte de su hermano, José Luis Sandoval Rivera.

El hecho fue revelado por la propia Sandoval en sus redes sociales, mediante una publicación en la que también se despedía de José Luis.

Hermanito…se me rompió el corazón en mil pedazos con tu partida. (...) Te quiero hasta la eternidad hermanito de mi alma. Neila Sandoval

Sandoval también agradeció haber podido acompañarlo en sus últimos momentos, algo que describió como un privilegio: “ Fue un privilegio haber estado a tu lado hasta el final ”.

Colegas y famosos le mostraron su apoyo en comentarios frente a este doloroso momento:



Mandy Fridmann: “ Te abrazo ”,

”, María Celeste Arraras: “ Lo siento mucho querida Neida ” y,

” y, Astrid Rivera: “ Lo siento mucho mi querida Neida, te envío todo el amor del mundo ”.

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¿Cuándo murió el esposo de Neida Sandoval, exconductora de Despierta américa?

La reciente pérdida que sufrió Neida Sandoval se une a la muerte de David Cochran, su esposo, hace cuatro años, luego de batallar contra una serie de problemas de salud derivados de complicaciones cardiovasculares.

A raíz de la muerte muerte de Cochran, la comunicadora se ha mantenido en un perfil más bajo, alejada de la televisión, aunque activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal.

Hasta el momento, Sandoval no ha revelado las causas del fallecimiento de su hermano, pero dentro de su mensaje se sugiere que pudo tratarse de una enfermedad con la que luchó durante sus últimos meses de vida: “ Me duele que hayas perdido tu batalla para poder seguir aquí ”, escribió.

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Neida Sandoval y su esposo fallecido / Redes sociales

¿Quién es Neida Sandoval y cuál es su trayectoria?

Neida Sandoval es una periodista, presentadora y escritora hondureña, quien consolidó su trayectoria al colocarse como uno de los rostros más reconocidos de la televisión en español en Estados Unidos, especialmente durante su paso por Univisión.

Tras integrase a dicha cadena, alcanzó reconocimiento internacional al ser una de las conductoras del programa matutino Despierta América, uno de los shows más exitosos de la televisión latina.

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