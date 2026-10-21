Pareja de Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’ que murió, dedica desgarrador mensaje como despedida: “Fuimos felices”

Leandro Soares, pareja de la fallecida actriz y cantante Lua Blanco, rompió el silencio con una carta, misma que sirvió como una emotiva despedida. La artista, conocida por participar en la versión brasileña de la telenovela Rebelde, murió hace unos días. ¿Qué decía el mensaje?

Lamentan la muerte de la actriz de Rebelde, Lua Blanco / Redes sociales

¿Cuándo se confirmó la muerte de la actriz de Rebelde, Lua Blanco?

El pasado 18 de octubre trascendió que la querida actriz brasileña de Rebelde, Lua Blanco, murió de manera repentina, según información de los propios familiares de la intérprete, lamentando la pérdida de “ nuestra querida hermana Lua María Blanco ”.

Por otro lado, internautas y televidentes recordaron a Lua Blanco dando vida al papel de “Roberta” en la versión brasileña de Rebelde, es decir, el mismo papel que Dulce María hizo en México.

Las despedidas y homenajes no se hicieron esperar en redes sociales, usuarios señalaron que todavía tenía importante vida por delante, tanto en lo personal, como en lo profesional.

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Lua Blanco hacía el papel de “Roberta” en Rebelde (Brasil) / Redes sociales

Así se despidió la pareja de la fallecida actriz, Lua Blanco

En las recientes horas, Leandro Soares, novio de la actriz Lua Blanco (quien presuntamente presentía su muerte), utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a la fallecida actriz tras su repentina muerte:

Nuestra historia está escrita, y no nos quita nada. mi persona favorita en el mundo, tantos viajes, caminos floreados, buceos en el mar, paseos en la naturaleza, espectáculos increíbles, noches con una película, cine con una librería, juegos con el gato y tardes interminables tirados en la hamaca de nuestro jardín; mirándonos y sabiendo lo que es lo bueno de la vida. Leandro Soares

Además de describir aquellos bonitos momentos que vivieron juntos, Soares hizo saber que, a pesar de lo que sucedió, él estará pensando en ella siempre, asegurando que la persona que “él es hoy”, es gracias a ella:

Recuerdo cada tono de tu voz, cada nota de tu perfume y cada centímetro de tu gran amor. Te llevo dentro de mi pecho y en todo lo que soy, ya que soy gracias a ti. ¡Fuimos felices para siempre! Leandro Soares

De acuerdo con CNN, la pareja mantenía una relación desde 2016. En 2018, la propia Lua contó a sus fans que ya vivían juntos.

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Novio de Lua Blanco se despide de ella / Redes sociales

¿Qué enfermedad padecía la actriz de Rebelde, Lua Blanco?

Se reveló que la actriz Lua Blanco “ había estado luchando contra un cáncer durante los últimos meses de su vida ”. Aunque se ha mencionado que la enfermedad databa de hace seis meses, otros medios coinciden que el diagnóstico llegó hace apenas dos.

El funeral de llevó a cabo durante la tarde del 19 de octubre en Río de Janeiro, según informó el portal gshow, espacio en el que habrían estado los seres queridos de Lua Blanco.

Tras conocerse la noticia, compañeros del elenco de Rebelde y colegas de la industria lamentaron públicamente su partida, una de ellas; Dulce María.

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