¿Anahí Allué venció al cáncer? Tras un año luchando contra la enfermedad, ¡la actriz sigue en constantes revisiones!

Fue en junio del año pasado cuando, de su propia voz, nos contó los difíciles momentos que estaba pasando, debido a su lucha contra el cáncer. Ahora, a punto de cerrar 2026, vemos a una Anahí Allué más fuerte y feliz, y nos compartió que, tras una batalla de casi 1 año y 18 quimioterapias, finalmente está libre de la enfermedad.

Anahí Allué se mostró recientemente en redes / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue para la actriz Anahí Allué su lucha contra el cáncer?

La actriz, Anahí Allué, hace un recuento de todo lo que tuvo que pasar para librar esta batalla. “Soy otra mujer. Llegué a la obra (Qué desastre de función ) pelona, porque me había rapado por las quimioterapias. Aquí vieron el crecimiento de cabello, y ahora no sé cómo acomodarme, soy una leona. El teatro me salvó”.

“Cuando me diagnosticaron con este mal, en diciembre de 2024, estaba a mitad de temporada de Cabaret, haciendo un papel soñado. Mis 18 quimios fueron durante la obra”.

“Le dije al doctor que era actriz y que, si él me bajaba del escenario por las quimios, yo me iba a morir. Me iban a dar 6 muy potentes, pero lo hablamos y me dio 18 con el mismo resultado, porque, si me hubiera dicho que no, pues claro que primero mi vida. Fue casi 1 año de tratamiento, pero nunca me bajé del escenario. Sí ha sido cansado, la verdad”.

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Anahí Allué no dejó de trabajar pese a tratamientos / Archivo TVNotas y redes sociales

La actriz Anahí Allué anuncia que está libre de cáncer

Anahí Allué, querida actriz, nos reveló: “Acabo de hacerme mi PET (tomografía por emisión de positrones) y estoy libre de todo, gracias a Dios. Hay que darle el lugar de conciencia, sobre todo este mes que estamos atravesando. El cáncer es una mala palabra que da terror, pero es algo que si lo encuentras a tiempo es reversible. Es una batalla fuerte, pero se tiene que ganar. Solo les puedo decir que corran a su doctor, porque a veces es más el miedo que nos paraliza que lo que pasa”.

Confiesa que ahora vive más relajada, sin presiones, sabiendo qué quiere en su vida:

Miro para atrás y me pregunto qué me pasó el año pasado. Soy otra mujer completamente. Mi campo emocional, espiritual, mi cabeza cambiaron. Ahora tengo otras prioridades. Anahí Allué

“Estoy viviendo una segunda vuelta que Dios me regaló. Ahora soy más agradecida, mucho más responsable de cómo sigue esto, de qué relaciones quiero tener, qué sí quiero hacer, qué proyectos tomar. Estoy más liviana y más consciente, con ganas de seguir comiéndome el mundo”.

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Anahí Allué está libre de cáncer / Archivo TVNotas y redes sociales

¿En qué obra se mantiene trabajando la actriz Anahí Allué?

Y como nunca para de trabajar, acaba de reestrenar la obra Qué desastre de función, con un gran elenco, donde solamente será actriz y no parte de la producción. “Estos 4 meses que paramos la obra, por cuestiones del Mundial y porque la nómina era alta, tuve mucho trabajo como directora. Dirigí 4 obras al mismo momento. Es agotador. Entonces, (tenía) la necesidad de regresar a ser actriz y que me digan dónde pararme y qué hacer. Solamente tengo que hacer reír a la gente. Eso me hacía falta”.

“El escenario es mi agua y yo soy un pececito, pero me faltaba el agua. Soy una actriz que me dejo dirigir. La vida me ha entregado directores maravillosos y soy muy dócil para ser dirigida. Yo me confronto con mis inseguridades, para ser más ‘excelsa’ y no conformarme. Siempre le pido al universo proyectos que me reten”, concluyó.

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