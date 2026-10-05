Tras golpiza y amenaza de muerte, el productor Antonio Escobar sale a la calle con guardaespaldas

El productor Antonio Escobar tuvo que contratar seguridad. En medio de los problemas que ha tenido desde hace 6 años con la familia de Alejandro Medina (†), quien fue su pareja, señala que ha sido amenazado de muerte. Además, recientemente, recibió una golpiza afuera de su casa.

Lee: Ivonne Montero “es una actriz más del montón, berrinchuda y materialista”, asegura productor

El productor Antonio Escobar sufrió la pérdida de su pareja, Alejandro Medina, hace algunos años / Cortesía del entrevistado, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo fue la agresión contra el productor Antonio Escobar?

Escobar relató que la agresión ocurrió el pasado 27 de agosto, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando llegaba a su domicilio: “Se bajaron 4 tipos de un coche. Me dijeron: ‘Deja de meterte con la familia o te va peor’. Saqué un gas lacrimógeno y le alcancé a echar a 2. Los otros 2 me apuntaron a golpes”, manifestó.

Antonio no puede asegurar que lo mandaron a golpear los familiares de Medina, pero refiere que eso le dijeron los atacantes. Tras lo sucedido, fue a levantar un acta a la delegación, por los hechos.

Recordemos que, desde hace 6 años, Escobar vive una pesadilla, ya que, al morir su pareja, el también productor Alejandro Medina, supuestamente su familia se quedó con lo que ambos habían trabajado e incluso le metieron 2 juicios: uno por fraude procesal y otro por falsedad de declaraciones, a los que ahora se suma otro.

Antonio comentó: “El asunto va muy mal. Me metieron una nueva demanda mercantil. Ya contraté a un guardaespaldas, porque ya fui amenazado en vivo en el juzgado antes de entrar. Llegó el hermano de Alejandro, me amenazó de muerte, me insultó, me dijo que yo le pagara ese dinero, que ya estaba harto de mí, que me quería meter a la cárcel y que me cuidara”.

Antonio Escobar cree que la familia de Alejandro Medina pudo estar involucrada en las agresiones que ha sufrido / Cortesía del entrevistado, redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué demanda enfrenta el productor Antonio Escobar?

Nos explicó el nuevo litigio legal. “El papá de Alejandro falsificó un pagaré de que supuestamente me prestó 2 millones y medio de pesos, en 2019, cuando el señor nunca ha tenido en qué caerse muerto y no ha contado con ese dinero”.

Asegura que él no le solicitó el préstamo. “En 2019 Alejandro vivía, y el dinero de él era mío y el mío era de él, porque los 2 lo trabajamos. Entonces, no tendría por qué haber pedido prestado y mucho menos a la familia de Alejandro, porque él siempre tuvo una relación fracturada con ellos, y más con su papá, no lo soportaba, no lo quería. Es absurdo, falsificaron un pagaré y lo llevaron a juicio”.

De acuerdo con Antonio, estas serían las irregularidades: “Falsificaron la firma, el pagaré lo hicieron a máquina, está nuevo. Si lo ven, no es un papel que lleve 7 años. Se ve que lo acaban de sacar de la papelería”.

Para él, tomar la decisión de contratar a un guardaespaldas no fue fácil: “Uno nunca sabe. Ahí ando batallando, tratando de salir adelante. Se quedaron con todo. Ese odio que tienen hacía mí es porque yo sí me atreví a decir que Alejandro era homosexual”, sentenció.

Agregó: “Lo que no se ponen a pensar es que salí en redes hablando de mi relación y, si alguien perdió, soy yo, porque es una sociedad machista, homofóbica, en que los productores piensan que, si eres de tal, puedes hacer o no personajes. Entonces, el que realmente salió perdiendo fui yo. Yo tenía una imagen ante la sociedad y los productores, y el que salió del clóset fui yo”.

Estima que le quieren sacar alrededor de 8 millones de pesos, por los intereses del supuesto préstamo: “Esta denuncia lleva 5 meses. Su abogado es corrupto. Ya agarró este problema como personal y me amenazó cuando fui a los baños”.

No te pierdas: Olivia Collins renuncia a obra de teatro tras ingreso de Imelda Tuñón ¡por lealtad a Maribel Guardia!

Antonio Escobar enfrenta un nuevo proceso legal / Cortesía del entrevistado, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es la situación económica del productor Antonio Escobar?

De su situación económica, nos dijo que no cuenta con recursos suficientes para pagarles lo que pretenden: “Se van a quedar con las ganas, porque si yo no tengo dinero ni bienes nunca les pago el supuesto pagaré. Pero me estoy defendiendo y quiero llegar a las últimas consecuencias, para que ese señor, el papá de Alejandro, reciba su merecido. Tiene 80 años, está enfermo, pero de odio y homofobia”.

Expresó que está cansado de la situación:

“Resulta frustrante sentir que una parte de la justicia mexicana puede tener un precio. He vivido situaciones que me han llevado a denunciar la actuación de policías de investigación, peritos, grafólogos e incluso jueces. Cuando el dinero, los intereses y la ambición interfieren con la justicia, lo que está en juego no es cualquier cosa: Es la libertad, la verdad y, en ocasiones, hasta la vida de una persona”. Antonio Escobar

Y reflexionó: “Es indignante pensar que decisiones capaces de destruir familias y cambiar destinos puedan quedar en manos de quienes se venden al mejor postor. Lo que más pesa es comprobar lo difícil que puede ser defender la verdad cuando enfrente existe poder, dinero e impunidad”.

Recientemente, montó la obra Entre tú y yo, protagonizada por Sian Chiong y Adrián Cue, que él mismo escribió, y cuenta pasajes de la relación que vivió justamente con Alejandro Medina. “Me sirvió abrir la historia que tuve con él, poder plasmarla en un escenario con un toque de fantasía”.

Antonio Escobar está produciendo una obra con Sian Chiong y Adrián Cue / Cortesía del entrevistado, redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es el productor Antonio Escobar?

Estudió en academias de actuación y a los 20 años comenzó a cursar teatro.

Tiene una trayectoria de más de 40 años como actor en telenovelas como Marisol y Juro que te amo .

y . En cine ha participado en: El reino de los cielos y Pandilleras , entre otras.

y , entre otras. Coprodujo teatro al lado de su pareja, Alejandro Medina. Tras la muerte de este, ha seguido con varias obras a la vez en cartelera.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Falleció el productor teatral Alejandro Medina a los 45 años