Olivia Collins renuncia a obra de teatro tras ingreso de Imelda Tuñón ¡por lealtad a Maribel Guardia!

La actriz Olivia Collins decidió dar un paso al costado de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, producida por Antonio Escobar, luego de que se anunciara que Imelda Tuñón se integraría al elenco como invitada especial. La razón principal: su vínculo cercano con Maribel Guardia, madre del fallecido Julián Figueroa y exsuegra de Imelda, que ahora están en medio de un pleito legal.

En un encuentro con las cámaras de TVNotas, Antonio Escobar, productor de la puesta en escena, confirmó que Collins ya no formaría parte del proyecto. “Fue tan complicado… habla de una lealtad, de una situación que yo respeto mucho, y decidió abandonar ayer el proyecto precisamente porque dice que no se siente a gusto de estar compartiendo un proyecto con Ime”, explicó Escobar. El productor también aclaró que nunca tuvo la intención de hacerlas coincidir en escena: “Cuando subiera Olivia, como ayer, no iba a estar Ime. Hoy no está Olivia, porque está Liza Muriel e iba a estar Ime”.

Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

Escobar añadió: “Yo se lo expliqué a Olivia, pero ella decidió declinar e irse, cosa que sí me afecta emocionalmente, porque la quiero mucho, sabe que tiene las puertas abiertas. Este tipo de cosas se salen de mis manos”.

A pesar de haber intentado mediar en la situación, Antonio Escobar aceptó la decisión de Collins:

“Yo la entiendo. Si estuviera en una situación así, no sabría qué hacer, pero jamás iban a verse”. Antonio Escobar

Imelda Tuñón y Maribel Guardia están en pleito desde hace unos meses cuando Maribel denunció a Imelda por descuido de su nieto, por consumo excesivo de sustancias, lo que ponía en riesgo el bienestar del niño. Las autoridades otorgaron la custodia temporal del niño a Maribel por un mes. Imelda recuperó a su hijo luego de denunciar también ante las autoridades.

Durante el proceso legal, Nagibe Abbud, examiga de Imelda, presentó supuestas evidencias que respaldaban las acusaciones de Maribel. Estas pruebas incluían testimonios de supuesto consumo de sustancias y comportamiento irresponsable por parte de Imelda. A pesar de esto, Imelda logró recuperar la custodia provisional de su hijo aseguró que se había sometido a pruebas toxicológicas y estaba libre de sustancias.

Recientemente, el abogado de Imelda reveló que la firma en el testamento de Julián Figueroa, hijo de Maribel, fue falsificada. Según el abogado, esta falsificación tenía la intención de excluir a Imelda de la herencia del fallecido cantante cuando Marco Chacón y Maribel Guardia aseguran que no tienen nada que ver con este proceso.

Varias famosas, cercanas a Maribel Guardia le han expresado su apoyo desde que inició este proceso legal con Imelda, entre ellas, están Olivia Collins, Laura Bozzo, Marcelia Figueroa y Jorge Ortiz de Pinedo.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

Imelda Tuñón no llegó al estreno de la obra de teatro “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”

Luego de darse a conocer que Olivia Collins renunció a la puesta en escena, “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, porque iba a estar Imelda Tuñón, en solidaridad con Maribel Guardia, el domingo 13 de abril, el día del debut de la joven actriz no se presentó en el teatro San Jerónimo. ¿Qué pasó?

Imelda Tuñón tenía que estar en la función de este domingo a las 6 pm en el teatro al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, la actriz no logró llegar a la función. En esta ocasión, no fue algo bajo el control de Imelda sino un problema con su vuelo desde Monterrey. En un video publicado en sus redes sociales, la viuda de Julián Figueroa explicó:

“Les quiero decir que el día de hoy me encuentro varada aquí en el aeropuerto de Monterrey y que ya me han retrasado dos veces mi vuelo. Entonces es probable que no llegue para la función”. Imelda Tuñón

Su participación en la obra sería únicamente musical y quedó suspendida hasta nuevo aviso. El productor confirmó a TVNotas que parte del reparto había regresado ese mismo día de una exitosa función en Monterrey, pero los retrasos aéreos impidieron que Imelda y otros pudieran llegar al teatro en la Ciudad de México para dar la función del domingo.

“Me acaban de mandar un mensaje diciendo que les cancelaron el vuelo. Entonces, hay que empezar a buscar en qué hotel los vamos a hospedar”, dijo Escobar.

Ivonne Montero también sale de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”

Otra actriz que renunció a la obra es Ivonne Montero. La actriz dejó la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” después de dos años, alegando que el productor Antonio Escobar no le dio su lugar, y la sustituyó por una suplente en una función. Escobar, molesto por las declaraciones de Montero, contó a TVNotas que ella se fue por capricho y que la suplente, Liza Muriel, ha funcionado de maravilla. Además, mencionó que Montero es berrinchuda y que su salida fue una estrategia para hacerse publicidad.

“Está acostumbrada a salirse con la suya. Es berrinchuda. Si le dices que no, te arma un ped... . Conmigo la gente no se va a salir con la suya. Lo de ella sí fue un juego sucio para hacerse publicidad, porque la señora vive del escándalo. Ella sí se ha peleado con todo México. Una vez más, ella es la víctima, y los demás, los victimarios. Todo mundo abusa de ella, etcétera, cuando ella es una cab...ncita y antiprofesional, porque si tú vas a dejar una obra, no te puedes ir de un día para otro como criada”.

Ivonne Montero fue cuestionada sobre la incorporación de Imelda Tuñón a la obra y respondió que todo podría tratarse de una estrategia del productor para atraer público. Aunque reconoció que Tuñón es una persona agradable con quien compartió camerino en el pasado, Montero insinuó que su salida y la llegada de Tuñón podrían estar relacionadas para atraer a las personas.

“Pues nada, son estrategias que cualquier productor puede tener para tener un público cautivo. Él ya se dio cuenta de que yo hacía mala publicidad para atraer gente a mi obra de teatro. Pero qué padre, qué bueno que le vaya bien a Imelda. La conocí en algún momento. Estuvimos compartiendo camerino en el auditorio, y la verdad fue muy linda. Compartí con ella. Conocí a su nene. Se me hizo una chulada. Compartimos muy poquito”.

Imelda Tuñón reacciona al antidoping positivo / Redes sociales

Cuando se le preguntó si creía que Imelda estaba preparada para un personaje como el de esta obra, Montero respondió con franqueza:

“A lo mejor se hizo alguna especie de adaptación. Efectivamente, está fuera de lugar en ese sentido por la edad, porque son mujeres maduras, mujeres que han tenido experiencia en el amor, mucha experiencia, que han tenido sus tropiezos y sus aciertos. Cada una va a contar ahí su experiencia.”

Además, sobre el supuesto comentario de Olivia Collins llamando “despreciable” a Imelda, Montero dijo no tener conocimiento del asunto: “No estoy enterada de nada, no es algo de lo que me sienta yo con la capacidad de opinar porque siempre he sido muy abierta con ustedes, pero hablar al respecto, hablar por otras personas que son artistas, no tiene sentido”

Hasta ahora ni Olivia Collins, Imelda Tuñón o Maribel Guardia han hablado al respecto de esta nueva polémica.