Imelda Tuñón: productor que le dio trabajo explota contra los que la atacan, “gente pagada y oportunista”

En medio de toda la guerra que sostiene con Maribel Guardia por la custodia del hijo que tuvo con Julián Figueroa, Imelda Tuñón ha encontrado en el productor Antonio Escobar a un gran amigo.

Tal y como te lo informamos hace unas semanas, le tendió la mano laboralmente al contratarla para la obra de teatro ‘La sirenita’.

Platicamos con Antonio sobre cómo decidió darle trabajo a Imelda en estos momentos tan difíciles.

“Ya había trabajado con ella en 2023 en la obra Princesas. Justamente ella ahí hacía de ‘la sirenita’. Ahora que haré esta puesta solo con este personaje, quién mejor que Ime, que

ya lo interpretó. Físicamente, es bellísima y ha sido muy profesional conmigo”.

¿Por qué Antonio Escobar apoya a Imelda Tuñón?

“Ella lo que necesita ahorita es trabajo, tener una solvencia económica, demostrar que está sana y que tiene ingresos. Donde vivía con Maribel Guardia ha de ser un palacio, pero para ser feliz y tener una familia, puede ser en una casita. Además, Ime tiene el apoyo de sus papás. No está desamparada. Cuenta con una familia y no se necesita ganar millones de pesos para darle una buena educación a un hijo. Tenemos casos de gente que tiene todo el dinero del mundo y los hijos están en la cárcel, muertos o sumergidos en las drogas. El dinero no hace la felicidad”.

Antonio Escobar “También estrenaré la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’ en versión drag. Ahí estará ella como cantante, para abrir y cerrar el espectáculo. Así le doy más chamba. Yo no hago esta obra por escándalo ni me aprovecho. Lo que quiero es abrazarla y darle cabida en mis producciones”.

Antonio Escobar / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

¿Cómo está Imelda Tuñón actualmente?

El productor de teatro habló de cómo está Imelda Tuñón actualmente, en medio del escándalo con Maribel Guardia:

“Tenemos comunicación a diario. Me manda lo que ocurre. He vivido una situación de guerra a nivel legal (con la familia de su expareja ya fallecida, el productor Alejandro Medina). Me pongo en su lugar. La entiendo y la apoyo. La quiero muchísimo y yo no le voy a cerrar las puertas”.

Sobre cómo se encuentra Imelda, nos dijo: “Está muy presionada, preocupada, triste, pero trae muchas ganas. Todo el tiempo va con los abogados, al DIF, a los juzgados de lo civil”.

Imelda Tuñón / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

Antonio Escobar defiende a Imelda Tuñón

Antonio explotó contra los que atacan a Imelda: “Es gente falsa, pagada, oportunista o que quieren impulsar una carrera que nunca la hicieron, como la cantante frustrada (Nagibe Abbud), con la soberbia que maneja. El famoso exnovio, en su lenguaje corporal y manera de hablar, era obvio que tenía miedo, tartamudeaba, veía para el piso”.

Le preguntamos si metería las manos al fuego por ella en cuanto a sus adicciones: “No las meto ni por mí. Las veces que estuve con ella nunca la vi meterse nada. Tampoco la vi alcoholizada, ni hacer desfiguros. Lo que sucedió tras la puerta de la casa donde vivía o en otros lados, ahí soy ajeno”.

No teme que los empresarios del interior de la República no quieran contratar la obra, porque su protagonista ha estado involucrada en escándalos de supuestas drogas, a pesar de que se trata de una puesta infantil.

“No, no tengo miedo porque no es verdad. Lo ha demostrado en las oficinas de los juzgados. Se ha sometido a pruebas y ha salido limpia”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Imelda Tuñón es adicta a las sustancias ilícitas?

Le dijimos que en un examen antidoping que se hizo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante salió positiva en marihuana.

“Ese programa no lo vi. Si así fue, pues ya está legalizada en muchos países del mundo. Estará probado que no es malo. Cuánta gente no sabemos que diario fuma marihuana. No la justifico. Ojalá que la deje, si es que es adicta, pero eso no significa que sea una mala madre. Yo conozco a grandes actrices y actores que son grandes padres de familia y se fuman un churro todo el tiempo. También hay todo tipo de medicamentos y gotas con esa sustancia. Hasta a los perros les dan para enfermedades. Yo no lo veo tan grave”.

“Conmigo tiene las puertas abiertas siempre. Independientemente de si tuviera adicciones, si ella me lo pide y lo necesita, la apoyaría. La invitaría a limpiarse y a que siga su camino por la vida de la mano de su hijo. Le brindaría lo que pueda para que trabaje”.

Antonio no teme a represalias de Maribel Guardia por darle trabajo a Imelda. “No me da miedo. Tengo mis propios proyectos, mi propia empresa. Mi trabajo habla por mí mismo”, concluyó.

Imelda Tuñón / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

¿Quién es Antonio Escobar?

Ha participado en más de 15 telenovelas, entre las que se encuentran ‘Teresa’ (1989), ‘Al filo de la muerte’ (1991), ‘El premio mayor’ (1995), ‘Ramona’ (2000), ‘Las vías del amor’ (2002), ‘Yo amo a Juan querendón’ (2007) y ‘Ni contigo ni sin ti’ (2011), entre otras.

También ha aparecido en capítulos de los programas ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de

Guadalupe’.

A principios de los 2000, comenzó a trabajar como productor de obras como 'Baño turco' y algunas puestas en escena infantiles.

Le siguieron: ‘El show del terror de Rocky’ (donde también era protagonista), ‘La tiendita de los horrores’, y las más recientes: ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’ y ‘Las novias de Travolta’.

