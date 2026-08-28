¡Alerta en Los Acosta! Miembro de la agrupación denuncia amenazas: “Atentan contra nuestra seguridad”

Hace unos meses, el grupo musical Los Acosta se convirtió en tema de conversación luego de que Ricardo, uno de sus integrantes, fuera agredido durante uno de sus conciertos.

Ahora, la agrupación vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez por un asunto mucho más delicado que habría provocado una fuerte fractura familiar entre sus integrantes.

Tras la salida de Sergio Acosta de la agrupación, salieron a la luz fuertes acusaciones que involucran a sus propios hermanos. ¿Qué pasó dentro de Los Acosta?

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Los Acosta / Redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre los hermanos Acosta?

La bomba estalló el jueves 27 de agosto, cuando Sergio Acosta, tecladista y miembro fundador de la agrupación, además de responsable de su estilo sonoro y de varios de sus arreglos musicales, anunció su salida de Los Acosta después de 50 años de trayectoria.

Sin embargo, no se trató de una despedida en buenos términos, pues el músico aseguró que su salida ocurrió en contra de su voluntad y que, en realidad, fue despedido de la agrupación.

“Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles formalmente que ya no formo parte de las presentaciones en vivo de la agrupación. Esta no fue una decisión voluntaria, ni un retiro amistoso, fui despedido...” Sergio Acosta

Pero la publicación de Sergio no se limitó a anunciar su salida, ya que también aprovechó para lanzar fuertes acusaciones contra sus propios hermanos, a quienes señaló de presuntamente haberlo amenazado tras el conflicto que provocó su separación del grupo.

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Sergio Acosta, fundador de Los Acosta / Redes sociales

Sergio Acosta acusa a sus hermanos de amenazas

Luego de comunicar su salida de la agrupación, el músico explicó que, por indicación de su defensa legal, decidió dejar constancia de su testimonio y exponer públicamente las razones por las que abandonó el grupo, así como la situación que estaría viviendo.

Sergio aseguró que el conflicto trasciende el ámbito musical, pues afirmó que él y su familia han sido blanco de acoso, intimidaciones y amenazas directas, situación que, según dijo, le ha generado temor por su seguridad. Asimismo, responsabilizó a sus hermanos, Ricardo y Ernesto, de cualquier cosa que pudiera llegar a pasarle a él o a su entorno familiar.

“A raíz de mi salida del grupo, mi familia y yo hemos sido blanco de acoso, intimidaciones y amenazas directas que atentan contra nuestra seguridad e integridad física.... Hago directamente responsables a Ricardo y Ernesto Acosta de cualquier cosa que nos suceda a mi esposa, a mis hijos o a mí, así como a cualquier persona que actúe en complicidad con ellos.” Sergio Acosta

El músico también aseguró que cuenta con pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones y adelantó que, en su momento, las dará a conocer públicamente.

Por otra parte, señaló que la defensa de sus derechos musicales y de su patrimonio ya se encuentra en manos de sus abogados y que cualquier eventualidad legal será atendida por las vías correspondientes.

“A partir de este momento, la defensa de mi legado, mi patrimonio y mis derechos de autor está en los tribunales... De todo lo que les he dicho, tengo pruebas, en su debido momento, laas daremos a conocer.” Sergio Acosta

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¿Qué respondió la agrupación a las acusaciones de Sergio Acosta?

Horas después del video publicado por Sergio Acosta, las redes sociales de Los Acosta difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier acusación que involucre a los integrantes de la agrupación.

En el mensaje, señalaron que no participarán en confrontaciones mediáticas a través de redes sociales o medios de comunicación, esto por respeto a su trayectoria y a los vínculos familiares que existen entre sus integrantes.

Respecto a los posibles conflictos legales que pudieran surgir a raíz de esta situación, Los Acosta aseguraron que cualquier asunto será atendido y resuelto por las vías correspondientes.

“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a integrantes de la agrupación... Cualquier diferencia relacionada con aspectos profesionaes, jurídicos o derechos vinculados con la agrupación será atendida por las vías institucionales y legales.” Los Acosta

Sin embargo, la polémica no habría quedado ahí, pues, a la par del comunicado, en las historias de Instagram de la agrupación comenzaron a compartirse publicaciones y reels que algunos usuarios podrían interpretar como indirectas hacia las acusaciones de Sergio. ¿Será que la guerra entre los hermanos Acosta apenas comienza y el pleito llegará a otras instancias?

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