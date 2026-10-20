Estefanía Villarreal rompe el silencio tras crisis emocional; confirma que enfrenta proceso legal: “Me quebré”

A más de un mes de que Estefanía Villarreal encendiera las alarmas tras desgarrador mensaje de depresión y ansiedad, la actriz de ‘Rebelde’ compartió un comunicado en el que aclaró las razones detrás de la crisis que sufrió semanas atrás a raíz de un proceso legal que está en curso. ¡Te contamos los detalles!

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Estefania Villarreal revela la verdad detrás de su crisis emocional. / Instagram: @estefaniavillarealvillareal

¿Cuál fue el mensaje con el que Estefanía Villarreal alarmó a sus seguidores?

A principios de septiembre, Estefanía Villarreal, conocida por dar vida a Celina Ferrer en ‘Rebelde’, utilizó sus redes para dar a conocer que atravesaba una crisis emocional relacionada con la depresión y la ansiedad.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana. Mami tu pequeña ya no puede más” Estefanía Villarreal

Ante la falta de detalles sobre lo que habría detonado la crisis, la preocupación entre amigos, colegas y seguidores no se hizo esperar y, aunque días después, aclaró que se encontraba bien. No fue hasta la mañana de este 20 de octubre cuando rompió el silencio sobre el trasfondo de su mensaje.

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El mensaje de Estefanía Villarreal que generó preocupación.

¿Por qué Estefanía Villarreal atravesó una crisis de ansiedad y depresión?

A través de un comunicado, Estefanía Villarreal dio a conocer que se encuentra atravesando un proceso legal en el que es víctima, lo que ha generado un impacto a nivel personal y emocional. Sin embargo, por respeto a las investigaciones y a su privacidad, los detalles se mantendrán lejos del ojo público.

“Sí puedo decir que cuando se acercaba una nueva etapa procesal, me quebré. La publicación de septiembre fue la expresión de todo lo que venía acumulando y el impacto que tuvo para mí enfrentar ese momento”, explicó Villarreal sobre su alarmante mensaje, y agregó:

“A veces pensamos que, después de dar el paso para buscar justicia y empezar a encontrarla, todo empieza a acomodarse. No siempre es así; los hechos no se borran y tanto el proceso legal como el personal continúan”. Estefanía Villarreal

Asimismo, reconoció que las consecuencias emocionales han sido profundas, pues ha atravesado por momentos de ansiedad, depresión y confusión que han detonado enojo, dolor y un gran desgaste emocional, por lo que considera necesario escucharse y pedir ayuda.

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¿Estefanía Villarreal se retira del medio artístico en medio de proceso legal?

Después de que Estefanía Villarreal rompiera el silencio sobre su alarmante mensaje sobre la depresión y la ansiedad, la exRBD también reflexionó sobre el impacto que ha tenido en su trabajo y en sus relaciones el proceso que atraviesa.

Sin embargo, no busca que su historia se limite a una publicación, pues sabe que es una mujer con muchas cosas más por vivir, pero por el momento no sabe cuánto tiempo le costará volver a sentirse en calma. Por hoy, solo elige contar su historia y recordar que las personas no están solas.

“No sé cuánto tiempo tardará volver a sentir en calma y no quiero ponerle fecha. Por ahora, intento seguir adelante, un día a la vez, con ayuda y sin exigirme estar bien antes de estar preparada”. Estefanía Villarreal

Aunque Estefanía Villarrela no confirmó un retiro temporal, sí dejó entrever que continuará con sus procesos sin dar más detalles sobre lo sucedido, todo en sus tiempos, lo que generó una ola de mensajes de apoyo de seguidores, amigos y colegas. ¿Podría dejar la actuación?

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