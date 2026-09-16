Estefanía Villarreal rompe el silencio tras alarmante mensaje sobre depresión y ansiedad; revela cómo se encuentra

Luego de encender las alarmas entre sus seguidores con una dolorosa reflexión sobre su salud mental, Estefanía Villarreal volvió a las redes sociales para compartir una actualización que trajo tranquilidad a quienes han seguido de cerca su situación. La actriz de Rebelde agradeció el apoyo recibido y aseguró que actualmente está acompañada, cuidada y enfocada en recuperarse emocionalmente.

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Estefanía Villarreal estaría atravesando fuertes crisis de ansiedad. / Mezcalent

¿Qué pasó con Estefanía Villarreal y por qué generó preocupación en redes sociales?

Durante los primeros días de septiembre, Estefanía Villarreal, famosa por interpretar a Celina Ferrer en Rebelde, compartió un mensaje que encendió las alertas entre sus seguidores.

La actriz habló abiertamente de la difícil batalla que enfrenta contra la depresión y la ansiedad, abriendo su corazón sobre el complicado momento personal que estaba viviendo. Sus palabras provocaron miles de reacciones debido a la honestidad con la que describió su situación emocional y el desgaste que sentía en ese momento.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”. Estefanía Villarreal

La publicación rápidamente se volvió viral y generó preocupación entre colegas, amigos y seguidores que comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la actriz.

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¿Qué reveló Estefanía Villarreal sobre su estado de salud emocional tras reaparecer en redes?

Estefanía Villarreal decidió romper el silencio después del mensaje que compartió días atrás en Instagram y que generó una ola de preocupación entre sus fans.

La actriz mexicana explicó que no imaginó el impacto que tendrían sus palabras y aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que recibió tras sincerarse sobre el momento emocional que atravesaba. A través de sus historias, la recordada intérprete dejó claro que actualmente no está sola y que se encuentra enfocada en recuperar su bienestar emocional poco a poco.

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”. Estefanía Villareal

Estefanía Villarreal / Cortesía

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¿Cómo se encuentra hoy Estefanía Villarreal? La actriz de Rebelde actualiza su estado de salud

Tras varios días de incertidumbre, Estefanía Villarreal quiso tranquilizar a quienes han estado pendientes de ella y aseguró que está recibiendo apoyo. En su más reciente actualización, destacó que cuenta con personas cercanas que la acompañan durante este proceso y que ha decidido darse el tiempo necesario para sanar emocionalmente.

Además, agradeció las muestras de cariño que recibió después de compartir públicamente una de las etapas más difíciles de su vida.

“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola”. Estefanía Villarreal

Sus palabras fueron recibidas con alivio por parte de sus seguidores, quienes continúan enviándole mensajes de apoyo a través de redes sociales.