Estefanía Villarreal reaparece tras su desgarrador mensaje; alarma a excompañero de RBD: “Me sorprende”

Luego de que Estefanía Villarreal, actriz de RBD, encendiera las alarmas al compartir un desgarrador mensaje de depresión y ansiedad, la actriz reapareció en medio de la preocupación de sus seguidores ante su notable ausencia en redes. ¿Está grave? ¡Te contamos los detalles!

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Estefanía Villarreal preocupa a sus seguidores con desgarrador mensaje. / Cortesía

¿Cuál fue el mensaje de Estefanía Villarreal que generó preocupación en redes?

Tras más de dos años que Estefanía Villarreal luce irreconocible, la actriz de RBD preocupó a sus seguidores al compartir un alarmante mensaje sobre la depresión y ansiedad en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana, pero mamí, tu pequeña ya no puede más”. Estefanía Villarreal

Desde la publicación de su mensaje, la intérprete de melodramas se ha mantenido alejada de las redes, lo que ha alimentado aún más la preocupación de sus seguidores y algunos colegas, pues recientemente, Poncho Herrera se mostró consternado al enterarse de lo difundido.

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El alarmante mensaje de Estefanía Villarreal. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho Herrera sobre el mensaje que compartió Estefanía Villarreal, excompañera de RBD?

Poncho Herrera, quien hace unos meses se reencontró con Martha Higareda, se mostró sorprendido al conocer el mensaje que su excompañera de RBD compartió en redes y mantiene alerta a sus seguidores. De acuerdo con el actor, desconocía lo que estaba sucediendo, pero siempre le envía sus mejores deseos a una persona que considera maravillosa.

“No puedo opinar de algo que desconozco. Todo mi cariño a Estefanía, sabe que la quiero enormemente. Es una persona maravillosa y, bueno, me sorprende un poco porque me estoy enterando por ti”. Poncho Herrera

Las declaraciones del exintegrante de Rebelde se suman a las de personalidades como María Fernanda García, quien trabajó antes con Villarreal y comprobó lo sentimental que es su colega, a quien hace bastante tiempo no ha visto. “Es muy linda, pero sí es muy emocional y a lo mejor, no sé… tienes que comprender a los demás en lugar de juzgarlos”, sentenció.

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Estefanía Villarreal preocupa a sus colegas con desgarrador mensaje. / Instagram: @estefaniavillarrealvillarreal

¿Cómo reapareció Estefanía Villarreal tras alarmante mensaje?

Ante la preocupación de seguidores y colegas, Estefanía Villarreal reapareció en redes, pero no con una publicación propia; lo hizo a través de una usuaria que le tomó fotografías en una tienda de autoservicio y después compartió para calmar a los internautas.

De inmediato, la publicación generó todo tipo de comentarios en apoyo a la actriz y cantante, quien podría estar atravesando por un momento difícil. “Qué alegría tener noticias de ella” y “Tiene a todos bien preocupados”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe recordar que anteriormente, Estefanía Villarreal se sinceró sobre la salud mental y los procesos que atraviesa personalmente; sin embargo, sigue generando preocupación en sus fans, quienes esperan su regreso a redes.

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