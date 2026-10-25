La impactante historia del famoso actor que perdió casi 100 kilos tras vencer su adicción a la comida

Recientemente, Memo Schutz se volvió tendencia al tener una drástica transformación física al bajar casi 12 kilos durante su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Ahora, otro famoso actor acaparó la atención al contar como fue su proceso de pérdida de peso tras vencer su adicción al alcohol y a la comida.

¿De quién se trata y cómo logró ese cambio? Te contamos.

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Famoso actor bajó casi 100 kilos de peso / Magnific

¿Quién es el famoso actor que bajó casi 100 kilos?

El famoso actor que sorprendió con su drástica transformación física es John Goodman, reconocido actor de 74 años que ha logrado perder más de 90 kilos.

Goodman alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Dan Conner en la exitosa comedia ‘Roseanne’; también es recordado por interpretar a Pedro Picapiedra en la película ‘Los Picapiedra’, de 1994.

Además de su trabajo frente a las cámaras, el actor ha destacado por su trabajo en el doblaje de personajes animados, entre ellos Sulley en ‘Monsters, Inc.’

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John Goodman / Redes sociales

¿Cuánto llegó a pesar John Goodman y qué provocó su sobrepeso?

John Goodman llegó a pesar cerca de 181 kilos, debido a una larga lucha con el sobrepeso que estuvo relacionada con su alcoholismo y su relación compulsiva con la comida. El propio actor habló recientemente sobre esta etapa de su vida en una entrevista con la revista ‘The New Yorker’.

El actor explicó que durante años intentó bajar de peso, pero caía en un ciclo en el que perdía entre 27 y 36 kilos durante un tiempo y después los recuperaba. Sin embargo, su situación tomó otro rumbo cuando decidió dejar de beber alcohol a los 55 años.

Goodman reconoció que comenzó a recurrir a la comida como una forma de encontrar consuelo y llenar el vacío que antes intentaba calmar con la bebida. El actor describió que buscaba la misma gratificación que experimentaba al beber.

“Llegué a pesar casi 400 libras (unos 180 kilos). Después de dejar de beber, seguía comiendo de una forma compulsiva, casi como si fuera una adicción” John Goodman

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John Goodman llegó a pesar más de 180 kilos. / Redes sociales

¿Cómo fue la pérdida de peso de John Goodman?

John Goodman logró perder más de 90 kilos gracias a una combinación de ejercicio, cambios en sus hábitos alimenticios para cuidar su salud. Con ayuda de un entrenador personal, incorporó caminatas y rutinas de actividad física, además de reducir el consumo de azúcar y adoptar una alimentación inspirada en la dieta mediterránea.

Como parte de su proceso, el actor también se sometió a una cirugía de estómago para controlar su peso. Aunque el procedimiento le provocó algunas complicaciones, como anemia, Goodman ha mantenido su transformación física y continúa esforzándose por conservar los resultados.

En el medio del espectáculo, otras celebridades, como Moisés Suárez, quien bajó al rededor de 21 kilos, a los 81 años.

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